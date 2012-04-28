Социалисты избрали замену Морозу

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем съезде СПУ, который проходит в Киеве.

За П.Устенко проголосовали 267 делегатов съезда из 342 зарегистрированных.

Также на пост председателя партии предлагалась кандидатура Валентины Семенюк-Самсоненко, за которую отдали свои голоса всего 70 делегатов съезда.

«На должность председателя партии я внес кандидатуру Петра Устенко. Сегодня он первый заместитель председателя партии, руководитель избирательного штаба», - сказал журналистам во время перерыва в работе съезда экс-председатель СПУ Александр Мороз.

Он отметил, что предыдущими двумя съездами партия подтвердила решение о том, что депутаты Верховной Рады Украины от СПУ предыдущих каденций будут баллотироваться в парламент только в мажоритарных округах.

По словам А.Мороза, в нынешний избирательный список СПУ в едином общегосударственном округе войдут другие представители этой политической силы.

«Конечно, идти против этого решения я не имею права», - подчеркнул А.Мороз.