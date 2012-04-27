Регионалы-борцы начинают подходить к заблокированной трибуне Рады

Среди них те депутаты, которые в основном принимают участие в захвате президиума при блокировании работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности среди этих депутатов Петр Цюрко, Владислав Забарский, Эльбрус Тедеев (все из фракции ПР). Именно эти депутаты всегда выступают в первых рядах, когда большинство разблокирует трибуну и совершает столкновения.

На данное время количество оппозиционеров, которые охраняют президиум и трибуну, увеличилось до 40 человек. В правительственной ложе сосредоточились женщины – народные депутаты Украины, которые входят во фракцию «БЮТ-Батькивщина».