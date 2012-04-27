Регионалы-борцы начинают подходить к заблокированной трибуне Рады
16:16, 27 апреля 2012Политика
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Народные депутаты от Партии регионов начинают приближаться к заблокированному оппозиционерами президиуму парламента через ложу, в которой обычно размещаются судьи.
В Раде назревает стычка между регионалами и оппозицией
Среди них те депутаты, которые в основном принимают участие в захвате президиума при блокировании работы парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности среди этих депутатов Петр Цюрко, Владислав Забарский, Эльбрус Тедеев (все из фракции ПР). Именно эти депутаты всегда выступают в первых рядах, когда большинство разблокирует трибуну и совершает столкновения.
На данное время количество оппозиционеров, которые охраняют президиум и трибуну, увеличилось до 40 человек. В правительственной ложе сосредоточились женщины – народные депутаты Украины, которые входят во фракцию «БЮТ-Батькивщина».
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