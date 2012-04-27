В Днепропетровске работает оперативный штаб по расследованию взрывов

При Главном управлении МВД Украины в Днепропетровской области создан оперативный штаб по расследованию взрывов, который возглавил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в состав штаба вошли специалисты центрального аппарата МВД: эксперты-криминалисты, взрывотехники, представители Главного следственного управления и руководитель Департамента уголовного розыска. Кроме того, в состав штаба включены представители других правоохранительных ведомств.

Местная милиция работает по усиленному варианту несения службы. Правоохранители проверяют общественные места для выявления подозрительных предметов, в первую очередь – в местах скопления значительного количества граждан. На данное время усилены меры по охране общественного порядка. К несению службы принято решение привлечь военнослужащих внутренних войск МВД.

Милиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными, обращать внимание на подозрительные предметы и, в случае их выявления, срочно сообщать в правоохранительные органы.

В сообщении напоминается, что сегодня около 11.50 на проспекте К.Маркса в Днепропетровске прозвучал взрыв. В настоящее время устанавливается местонахождение взрывного устройства. По предварительным данным – это урна на трамвайной остановке. В результате взрыва пострадало 5 человек.

Через 40 минут по ул. Столярова, возле кинотеатра «Панорама», прозвучал еще один взрыв. По предварительным данным, взорвался неустановленный предмет, который находился в мусорной урне. От взрыва пострадали три человека.

Впоследствии в центральной части Днепропетровска произошли еще два взрыва. Обстоятельства происшествий выясняются.

На местах происшествий работают следственно-оперативные группы милиции, СБУ, МЧС и медики. Количество пострадавших на данный момент – 27 человек.

Проводится ряд специальных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к взрывам.