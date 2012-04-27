Яценюк: большинство в субботу попытается силой разблокировать парламент
08:24, 27 апреля 2012Политика
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Лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк заявляет, что большинство в субботу намерено силой разблокировать Верховную Раду.
|Арсений Яценюк считает, что выборы в ВР - определенный чек-поинт
Об этом, как передает Украинская правда, он сказал в эфире ТВi.
"Они ожидают, что все депутаты от оппозиции будут в Харькове (на суде по Тимошенко), а та часть, которая останется в парламентском зале, ее легко можно будет побить, как они всегда это делают: стульями, битами", - сказал Яценюк.
"И таким образом занять трибуну Верховной Рады и провести заседание. Ну, пусть попробуют", - добавил Яценюк.
Говоря о парламентской кампании 2012 года, Яценюк назвал ее определенным чек-поинтом.
"Эти выборы - определенный чек-поинт. Или мы возвращаем Украину на демократические рельсы, или следующие президентские выборы выиграет семья", - сказал он.
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