Яценюк: большинство в субботу попытается силой разблокировать парламент

Об этом, как передает Украинская правда, он сказал в эфире ТВi.

"Они ожидают, что все депутаты от оппозиции будут в Харькове (на суде по Тимошенко), а та часть, которая останется в парламентском зале, ее легко можно будет побить, как они всегда это делают: стульями, битами", - сказал Яценюк.

"И таким образом занять трибуну Верховной Рады и провести заседание. Ну, пусть попробуют", - добавил Яценюк.

Говоря о парламентской кампании 2012 года, Яценюк назвал ее определенным чек-поинтом.

"Эти выборы - определенный чек-поинт. Или мы возвращаем Украину на демократические рельсы, или следующие президентские выборы выиграет семья", - сказал он.