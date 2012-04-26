Нардеп: Банковая «телефонным звонком» отменила заседание ЦИК

Член Комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления Сергей Подгорный (фракция "БЮТ-Батькивщина") заявляет, что Администрация Президента «телефонным звонком» отменила заседание ЦИК, на котором должно было быть принятое постановление об определении границ мажоритарных округов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам С.Подгорного, один из членов Центральной избирательной комиссии сообщил ему об указании из Администрации Президента отменить запланированное на 16.00 заседание ЦИК.

«Вмешалась Администрация Президента, и заседание отменили, а членам ЦИК сказали: ожидайте, мы вам дадим готовый проект постановления, за который вы проголосуете», - заявил С.Подгорный, ссылаясь на представителя ЦИК.

При этом он напомнил, что, согласно закону о выборах, определение округов должно быть утверждено до 30 апреля.