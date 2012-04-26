Нардеп: Банковая «телефонным звонком» отменила заседание ЦИК
14:47, 26 апреля 2012Политика
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Подгорный напомнил, что, согласно закону о выборах, определение округов должно быть утверждено до 30 апреля.
|Сергей Подгорный узнал информацию из первых уст
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По словам С.Подгорного, один из членов Центральной избирательной комиссии сообщил ему об указании из Администрации Президента отменить запланированное на 16.00 заседание ЦИК.
«Вмешалась Администрация Президента, и заседание отменили, а членам ЦИК сказали: ожидайте, мы вам дадим готовый проект постановления, за который вы проголосуете», - заявил С.Подгорный, ссылаясь на представителя ЦИК.
При этом он напомнил, что, согласно закону о выборах, определение округов должно быть утверждено до 30 апреля.
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