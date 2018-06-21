Хорошковский в Брюсселе: хорошая мина при плохой игре

25 апреля первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский посетил Брюссель, где провел встречи с рядом комиссаров ЕС, представителями Европейской бизнес-ассоциации, а также Президентом Европарламента Мартином Шульцем. Впрочем, результаты этой поездки выглядят более чем скромными. Причина в появлении за день до визита сообщений об избиении бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко в Качановской колонии.

Весь день 25 апреля Валерий Хорошковский, который сегодня является главным ответственным в правительстве за вопросы европейской интеграции, находился в Брюсселе. Его программа предусматривала встречи с рядом европейских комиссаров, в частности, по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем Левандовски, по вопросам торговли Карелом Де Гухтом и по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном Фюле, а также представителями европейского бизнеса и Президентом Европарламента Мартином Шильцем. Во время встречи с украинскими журналистами вице-премьер пытался излучать оптимизм. "Безусловно, те решения, которые мы сегодня привезли, делают нас ближе на пути к подписанию и ратификации (соглашения об ассоциации с ЕС - УНИАН)", - заявил он журналистам.

Своим главным достижением во время встреч Хорошковский назвал "прогресс на пути разблокирования макрофинансовой помощи и программы бюджетной поддержки". По его словам, в момент своего назначения первым вице-премьер-министром в конце февраля он сформировал программу первоочередных действий для активизации отношений с ЕС из 25 пунктов, 15 из которых на сегодня уже выполнены. По его словам, не все вопросы решать легко. "Например, возможность нашей аудиторской палаты оценивать не только прибыльную, но и расходную часть (бюджета - УНИАН) требует ни много ни мало - изменений в Конституцию. Таким образом, мы в любом случае понимаем, что определенные вопросы откладываются, потому что их невозможно принять сегодня, но те вопросы, которые в компетенции правительства и парламента, мы их безусловно решим", - сказал вице-премьер. Вместе с тем, он не предоставил никаких деталей относительно того, насколько велик прогресс в разблокировании программ помощи ЕС, замороженных из-за непрозрачности украинского бюджета, а также не сказал ни одного слова относительно того, когда эти программы могут быть восстановлены. И это, очевидно, свидетельствует о нулевом результате брюссельских встреч.

Впрочем, ничего удивительного в таком результате нет. Дело в том, что накануне визита, 24 апреля появились сообщения об избиении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в тюрьме и ее принудительном вывозе в больницу, а также об объявлении ею голодовки. А уже 25-го об установлении факта избиения заявила и пока действующий украинский омбудсман Нина Карпачева. Поэтому, конечно, все внимание европейцев было приковано именно к этому.

Сам Хорошковский перед журналистами старался делать вид, будто ничего не случилось. О вопросах Тимошенко он говорил бегло, так, будто говорят о какой-то мелочи вроде шнурков для кроссовок, что, конечно, не может быть главным в повестке дня отношений между Киевом и Брюсселем. "Было отмечено, что подписание соглашения об ассоциации (между Украиной и ЕС - УНИАН) будет зависеть от определенных политических обстоятельств, которые, собственно говоря, называются абсолютно прямо, говорили о деле Тимошенко, которая на сегодня является препятствием... Тем не менее, я убеждаю своих коллег, наша повестка дня не состоит из одного пункта ", - сказал первый вице-премьер. При этом он отметил, что дело Тимошенко является "не совсем политическим", но, прежде всего, уголовным.

Вместе с тем, эта почти бравурная тональность первого вице-премьера еще до встречи с украинскими журналистами была развенчана небольшим сообщением пресс-службы Еврокомиссии о встрече С.Фюле с В.Хорошковским. "Обращение с заключенной бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и другими бывшими политиками было главной темой встречи между комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана Фюле и Валерием Хорошковским... Сегодняшняя встреча также дала возможность кратко обсудить последнее развитие в отношениях Украина-ЕС", - написано в сообщении.

Ситуация с избиением Тимошенко в тюрьме вызвала значительное беспокойство в Европе и среди чиновников, и среди депутатов Европарламента, и среди дипломатов. Практически все опрошенные нами дипломаты говорят, что события 20 апреля в Качановской колонии могут существенно повлиять на подписание соглашения об ассоциации, отложив подписание на неопределенный срок. При этом, от Украины до сих пор ждут объяснений, которых, судя по сообщению пресс-службы Еврокомиссии не смог предоставить даже первый вице-премьер во время своего личного пребывания в Брюсселе.

В частных беседах европейские политики просто хватаются за голову: "Это невероятно! Как такое могло произойти?", - вот самая распространенная фраза сегодня. Задаются вопросом о том, что произошло и в Украине. Впрочем, совершенно нельзя исключать того, что Тимошенко стала жертвой кулуарных игр с целью подставить... Хорошковского. Не исключено, что история с Тимошенко была сделана именно для того, чтобы продемонстрировать неспособность Хорошковского привозить любые результаты по международным переговорам. Ведь понятно, когда в стране происходят такие вещи, как избиение заключенных и еще накануне приезда из этой страны высокого чиновника, провал его миссии можно гарантировать с 99% уверенностью.

Впрочем, это лишь предположение, в котором достаточно много от конспирологии, хотя в современной Украине достаточно "умных" голов, для которых к тому же нет моральных преград относительно ценности жизни и здоровья других. В любом случае, невозможно найти оправдания тому, что произошло в камере Качановской колонии 20 апреля. И дело не в Тимошенко, а в том, что такие же вещи время от времени происходят со многими другими украинцами, которые по разным причинам, а иногда и без, попали "в лапы" украинского "правосудия". И еще один вывод: те, кто сделал это, не имеет значения, по глупости, или по злому умыслу, еще дальше отбросили все украинское общество от Европы. Первый звоночек уже прозвучал: Президент Германии Йоахим Гаук уже отказался от приглашения Виктора Януковича посетить Украину в середине мая по политическим причинам...

Сергей Воропаев.

На фото: Валерий Хорошковский встречается с комиссаром ЕС по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем Левандовски. Фото Еврокомиссии.