Тимошенко о местной власти, тарифах, земле, застройке и французской модели

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписала обязательства перед органами местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, подписания состоялось в Белой Церкви во время конференции по вопросам местного самоуправления.

Лидер БЮТ заявила, что хочет сделать эти обязательства документом, вокруг которого будут сосредоточены все экспертные силы местного самоуправления.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимо предоставить представителям государственной власти функции, схожие с функциями префектур. «Это французская модель обустройства власти, которая сужает и не дублирует работу государственных структур, а также не разрушает работу структур местного самоуправления», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ считает необходимым прекратить установление тарифов органами местной власти по своему усмотрению, не имея единой методологии и расчетов.

Лидер БЮТ также отметила, что порядок установления местных тарифов должен быть передан как можно скорее на общенациональный уровень в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики.

В обязательствах БЮТ перед органами местного самоуправления содержится 26 пунктов.

В частности, БЮТ берет на себя обязательство провести Всеукраинский референдум по определению концепции новой Конституции Украины.

Также блок обещает предоставить всем органам местного самоуправления права формировать собственные исполнительные органы, усилить роль местных референдумов для решения вопросов местного значения

Кроме того, БЮТ планирует установить, что продажа и передача в аренду земель несельскохозяйственного назначения и коммунальной собственности проводится исключительно через аукционы.

БЮТ также обязуется признать территориальную общину как первичный субъект местного самоуправления, основного носителя его функций и полномочий; проводить консультации с общественностью относительно названий населенных пунктов и определения их административного статуса; создать условия для проведения гармоничной политики урбанизма, ориентированной на создание благоприятной среды для жизни жителей сел, поселков, городов, за основу принятия решений по строительству в городах взять требования генеральных планов и поквартальных правил застройки.

Также БЮТ обещает создать полноценные административные суды.