Канадско-украинский фонд осуждает жестокое обращение с Тимошенко

КУФ также требует, чтобы ее немедленно освободили и, по меньшей мере, безотлагательно перевели на лечение в берлинскую клинику.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, в заявлении говорится: "Канадско-украинский фонд призывает правительство Канады немедленно поднять этот вопрос в ООН, Комиссии ООН по правам человека и во всех соответствующих международных органах для того, чтобы исправить эту вопиющую ситуацию, и, при необходимости, обратиться с просьбой к международному сообществу применить санкции против членов правительства и других лиц в Украине, причастных к осуществлению политических репрессий против демократических лидеров страны".

Фонд также поддержал открытое письмо, обнародованное лидерами фракций "БЮТ-Батькивщина" и "Наша Украина - Народная самооборона" в Верховной Раде, в котором они призывают ЕС, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы и национальные парламенты государств ЕС помочь украинской оппозиции в ее борьбе против авторитарного режима Президента Виктора Януковича, а также добиваться освобождения политических лидеров, которые или находятся в тюрьме, или ожидают решения суда по незаконным политически мотивированным обвинениям и приговорам.

*** Канадско-украинский фонд (КУФ), созданный в 1995 году Конгрессом украинцев Канады, представляет украинскую общину в Канаде и ее многочисленные организации. КУФ занимается координацией проектов гражданского общества, образовательных, общественных и гуманитарных проектов, а также инициатив между Канадой и Украиной. Фонд также предоставляет политические советы и аналитическую поддержку по делам Украины правительству Канады.