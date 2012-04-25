ЕС все еще ожидает объяснений от Украины по поводу ситуации с Тимошенко

Европейский Союз все еще ожидает объяснений от Украины по поводу ситуации с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко после появления сообщений о ее избиении в тюрьме.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.

“Мы сразу после появления сообщений стали просить разъяснений от Украины, то же делают страны-члены ЕС”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, эта работа ведется как в Киеве, так и в Брюсселе.

“Можете спросить Посла Украины при ЕС, сколько телефонных звонков он получил вчера”, - сказал дипломат.

Собеседник агентства также не исключил, что в случае подтверждения информации об избиении Ю.Тимошенко, это может иметь очень негативные последствия для Украины.

Вместе с тем, он не предоставил других деталей.