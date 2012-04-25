Ефремов считает, что заявления Карпачевой о Тимошенко заангажированы

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что последние заявления Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачёвой, в частности о ситуации с экс-премьером Юлией Тимошенко, носят заангажированный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Ефремов высказал сегодня на брифинге.

«Те заявления, которые делаются со стороны Омбудсмена, который фактически уже утратил свою должность, они лично меня настораживают», - сказал А.Ефремов. Он не исключил, что представители оппозиции уже в ближайшее время могут предложить Н.Карпачёвой место в списке. «И мы начнем слышать уже другие тональные звуки», - сказал он.

Поэтому, по убеждению лидера фракции ПР, необходимо как можно скорее привести к присяге новоизбранного Омбудсмена Валерию Лутковскую.

«Поэтому нужно как можно скорее привести уполномоченного по правам человека к присяге. Как только такая возможность появится, мы будем это делать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, официальное объявление об избрании В.Лутковской Омбудсменом делалось уже в заблокированном оппозицией сессионном зале. Поэтому не удалось сразу привести В.Лутковскую к присяге.