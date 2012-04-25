У семьи Богатыревой - три квартиры, три иномарки и три земельных участка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом говорится в обнародованной декларации Р.Богатыревой о доходах за 2011 год.

Согласно декларации, из общей суммы совокупного дохода 403,264 тыс. грн составляла заработная плата, 6,657 тыс. грн – доход от научно-преподавательской деятельности, 198,089 тыс. грн – пенсионные выплаты, 33,624 тыс. грн – материальная помощь. Доход мужа составил 338,277 тыс. грн.

Р.Богатыревой принадлежит квартира в Киеве площадью 21,43 кв. м, а также апартаменты в г. Ялта площадью 143,3 кв. м.

В собственности семьи Р.Богатыревой находятся легковые автомобили Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска, Lexus GS 300 2006 года выпуска и Mersedes-Bens GL 450 2007 года выпуска. Ее муж владеет земельными участками площадью 600, 530 и 671 кв. м, квартирой в г. Киев площадью 255,6 кв. м, а также гаражом площадью 17,9 квартиры м и частью нежилого помещения в г. Одесса (129,3 кв. м).