Кожемякин: Оппозиция не разблокирует ВР, пока не выполнят ее требований

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей Кожемякин.

Он напомнил, что первое требование оппозиции, чтобы генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка предоставил разрешение на посещение народными депутатами-медиками экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в Качановский колонии, чтобы они могли узнать, били ли ее работники учреждения.

По его словам, также оппозиция требует заслушивания информации генпрокурора Виктора Пшонки и руководителя Государственной пенитенциарной службы Александра Лисицкова по поводу этой ситуации.

А.Кожемякин отметил, что оппозиция будет блокировать трибуну, пока генпрокурор не даст разрешение на свидание Ю.Тимошенко с депутатами-врачами. Он отметил, что оппозиция предлагает, чтобы среди этих депутатов были, в частности, председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева (фракция Партии регионов), и ее первый заместитель Вячеслав Передерий («БЮТ-Батьківщина»).

А.Кожемякин отметил, что оппозиция остается на ночь в сессионном зале парламента.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Вы хотите спросить, боимся ли мы действий Партии регионов в ночной период? Не боимся. Там есть табуретки заготовленные, палки, оружие, которым они привыкли в Донецке работать».

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракций «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС на утреннем заседании заблокировали трибуну и президиум парламента и требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины В.Пшонку относительно перевозки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из Качановской колонии в больницу.

Также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверил, что сегодня ночью парламентское большинство не будет разблокировать работу ВР.