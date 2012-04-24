Бютовцы будут блокировать трибуну, пока их не вынесут на носилках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге народный депутат Украины Сергей Пашинский (фракция "БЮТ-Батьківщина").

«Мы будем блокировать трибуну парламента в самой жесткой форме, пока наши требования не будут выполнены», - сказал С.Пашинский.

Он напомнил, что оппозиция требует заслушать в Верховной Раде информацию генерального прокурора Виктора Пшонки, руководителя Государственной пенитенциарной службы Украины Александра Лисицкова, а также допустить народных депутатов Украины, в том числе и представителей Партии регионов, и врачей к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, которая отбывает наказание в колонии.

На реплику журналистов, что председатель ВР Владимир Литвин может вести вечернее заседание парламента, несмотря на пребывание оппозиционеров возле трибуны, С.Пашинский сказал, что это возможно, если депутаты от большинства «используют свой опыт и численное преимущество и просто нас оттуда вынесут на носилках».

«Мы не разблокируем парламент, пока не будут выполнены наши требования», - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос журналистов, будут ли оставаться представители оппозиции на ночное дежурство в сессионном зале, С.Пашинский ответил: «Я не исключаю такого сценария».