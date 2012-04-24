В ВР голосуют за омбудсмана - в бюллетенях только одна кандидатура
12:10, 24 апреля 2012Политика
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В работе парламента объявлен перерыв на один час для проведения голосования по избранию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Валерия Лутковская сегодня без конкурентов
Как передает корреспондент УНИАН, голосование состоится с 12.00 до 13.00.
Голосование будет проходить тайно путем заполнения бюллетеней.
В бюллетень внесена лишь одна кандидатура – уполномоченного правительства в Европейском суде по правам человека Валерии Лутковской.
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