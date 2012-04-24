Бригинец утверждает, что книжный магазин «Знання» на Крещатике продали

Об этом сообщила пресс-служба А.Бригинца.

Депутат рассказал, что как ему сообщили в Главном управлении торговли КГГА, в договоре купли-продажи данного помещения отсутствует пункт о сохранении его целевого назначения.

«Последний год стал настоящей трагедией для Киева. Много пишут о разрушении памятников и застройке центра современными сооружениями из стекла и бетона, а факт уничтожения единственного книжного магазина на Крещатике остался незамеченным», - отметил А.Бригинец.

По его словам, книжный магазин не работает и у многих была иллюзия, что это или ремонт, или переучет. «А в действительности произошло настоящее преступление – продажа. Следовательно, (председатель КГГА – УНИАН) Александр Попов, который громко заявлял о преступлении предыдущих руководителей, которые продали книжный магазин «Сяйво», сам продал книжный магазин «Знання», - возмущен А.Бригинец.

Депутат отметил, что принятие такого решения полностью лежит на совести нынешней властной команды.