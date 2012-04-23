В клинике «Укрзализныци» подтвердили, что Тимошенко жаловалась на боль

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом на брифинге в больнице подтвердил главный врач ЦКБ «Укрзализныци» Михаил Афанасьев.

Он заметил, что боли в спине у Ю.Тимошенко медики облегчали «таблетированными препаратами».

«Пребывание было действительно коротким, спокойным. Жалобы были на боли в спине, которые мы облегчали с помощью применения таблетированных препаратов», - сказал он.

М.Афанасьев отметил, что ЦКБ «Укрзализныци» в том числе специализируется на лечении заболеваний позвоночника и может при необходимости оказать необходимую помощь экс-премьеру. «Посмотрим, как будут развиваться события, во всяком случае, клиника готова предложить свою помощь Юлии Владимировне», - сказал он.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко подчеркнула, что Ю.Тимошенко не жаловалась на условия при транспортировке и условия, созданные в медицинском заведении.

«Как во время транспортировки, так и во время пребывания в больнице Юлии Владимировны, а также после того, как была доставка ее назад, в колонию, никаких жалоб медицинскому персоналу не было со стороны Юлии Владимировны», - сказала Р.Моисеенко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля вечером Ю.Тимошенко госпитализировали в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

По словам Р.Моисеенко, после отказа Ю.Тимошенко от обследования и лечения ей была сделана выписка и около 13.00 22 апреля она была перевезена из больницы в Качановскую колонию.