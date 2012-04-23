Новый министр собирается работать с высоко поднятой головой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии, Н.Азаров отметил большой вклад в развитие страны и экологические проекты предыдущего министра. В частности, глава правительства отметил успешную реализацию положений Киотского протокола, которые были реализованы именно под руководством Николая Злочевского.

Также Н.Азаров поблагодарил за сотрудничество и поздравил бывшего министра с назначением на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Э.Ставицкий поблагодарил за оказанное доверие: "Я уверен, что с таким прекрасным коллективом мы с высоко поднятой головой решим все задачи, которые встанут перед нами по всем направлениям, особенно в вопросе пополнения бюджета страны. Мы планируем выполнить все пункты программы задач, которые поставил перед нами Президент Украины Виктор Янукович на 5 лет. Уверен, у нас все получится".

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Президент В.Янукович освободил Н.Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.

Министром экологии и природных ресурсов Президент назначил Э.Ставицкого.