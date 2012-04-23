Развязку на столичном бульваре Дружбы народов откроют ко Дню Победы

Об этом, как сообщает пресс-служба , заявил генеральный директор корпорации Георгий Глинский.

По его словам, после завершения комплексной реконструкции на проспекте Бажана появится барьерная ограда нового типа, технология которой позволяет смещаться при ударе и возвращаться на место. Также в ходе реконструкции полностью заменено освещение на энергосберегающее, уложено долговечное армированное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на проспекте реконструировали подземные переходы, а вдоль всей магистрали отделили велосипедную дорожку. По словам Георгия Глинского, после такой реконструкции в ближайшие 7-12 лет проспект не потребует никаких обновлений.

Ко Дню Победы столичные власти планируют также открыть развязку на пересечении бульвара Дружбы народов и Надднепрянского шоссе. Развязка выполнена на разных уровнях, с тоннелями и эстакадами, и является первой такого уровня в Украине. Она позволит увеличить пропускную способность транспортного узла вдвое.

И это не единственные важные объекты транспортной инфраструктуры, которые сейчас приводит в порядок городская власть.

Сейчас завершается реконструкция ул. М.Горького, а для разгрузки Южного моста планируется продолжить ул. Григоренко до ул. А.Ахматовой. В планах на текущий год также запланировано строительство транспортной развязки на ул. Здолбуновской, на пересечении просп. Науки и Столичного шоссе, реконструкция Почтовой площади и дороги Киев-Гостомель, ул. Маршала Рокоссовского, Венецианского моста и других объектов транспортной инфраструктуры.

Параллельно столичные власти работают над увеличения парка общественного транспорта города. В этом году на улицы Киева вышло около 160 новых автобусов и троллейбусов. А до конца года автопарк увеличится более чем на 400 машин. Как заявлял глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, город не только обновляет общественный транспорт, а создает качественно новую, современную систему общественного транспорта. Целью этой работы является создание комфортных условий для пассажиров, экономия их времени, а также усиление социальной защиты льготных категорий киевлян.

Напомним, совсем недавно, 5 апреля, глава КГГА Александр Попов открыл новую транспортную развязку (эстакаду) на примыкании Днепровского спуска до Набережного шоссе.