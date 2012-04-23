Азаров рассказал, какой груз мешает процветанию медицины

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в Киевском научном центре радиологической медицины.

«Мы переплачиваем России за газ больше, чем обходятся все расходы на здравоохранение в год. Мы могли бы в 2-3 раза увеличить расходы на здравоохранение, если бы мы не несли этот груз», - отметил Н.Азаров.

В то же время глава правительства подчеркнул, что финансирование медицинской отрасли в Украине увеличено, также пропорционально росту экономики будет осуществляться модернизация больниц.