В Японии изучают, как еще можно казнить людей, кроме повешения
09:16, 23 апреля 2012Политика
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Министр юстиции Японии Тосио Огава намерен инициировать внутри возглавляемого им ведомства дискуссию на тему о том, как еще, кроме повешения, можно казнить людей, приговоренных судом к высшей мере наказания.
|Тосио Огава инициирует дискуссию
В частности, он приказал привести в исполнение высшую меру наказания в отношении трех приговоренных к смертной казни 29 марта. Это были первые смертные казни в Японии с июля 2010 года.
Противники смертной казни аргументируют свою позицию тем, что смертная казнь через повешение является слишком жестокой, поэтому руководители министерства рассмотрят способы, применяемые в других странах, и изучат их плюсы и минусы.
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