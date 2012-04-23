США и Афганистан подписали соглашение о военном сотрудничестве

Сообщается, что новый договор устанавливает роль США в Афганистане после вывода большей части войск из страны в 2014 году.

Соглашение было подписано 22 апреля в Кабуле после нескольких месяцев переговоров.

"Одобренный обеими сторонами вариант документа предусматривает создание прочного фундамента для развития региона и международного сотрудничества" - сообщили в совместном заявлении подписавшие договор представители сторон: посол США Дэвид Крокер и глава национальной безопасности Афганистана Рангир Дадфар Спанта.

Детали соглашения пока не сообщаются, однако ранее стало известно, что США планируют оказать Афганистану финансовую поддержку в размере 3 млрд долл., замечает РосБизнесКонсалтинг.