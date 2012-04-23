Старый генпрокурор настаивает, что дела Тимошенко закрыты обоснованно

Об этом он заявил в эфире "5 канала" во время дискуссии с главой Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктором Швецом.

"За меня проголосовали 375 депутатов! Чтобы изменить Конституцию, надо 300! Так кто на меня вообще может давить?" - спросил он.

"Я сказал на пресс-конференции тогда, что если за 9 лет, когда Тимошенко и была народным депутатом, и не была им, не смогли закончить это дело и направить его в суд, то дальнейшее расследование этого дела, если она уже стала премьер-министром, не имеет смысла, и я не вижу, что еще можно что-то расследовать", - заявил Пискун.

"Поэтому я сказал следователям: принимайте решение. Но я написал, что я согласен с этим решением. Они ходили ко мне и просили: поставьте, что вы согласны. Хорошо, я согласен! Это не процессуальное решение, оно не предусмотрено процессуальным законом, но я, как генеральный прокурор, согласился с тем решением, которое приняли следователи", - цитирует Украинская правда.

В свою очередь Виктор Швец, который был в 2005 г. адвокатом Тимошенко, сообщил, что он написал тогда в генпрокуратуру ходатайство о закрытии ее дела в связи с отсутствием состава преступления, так как суды признали возбуждение уголовного дела против нее незаконным, и ГПУ обязана была это сделать.

"Ни одно дело против Тимошенко не закрыто Пискуном, ни одно! Это сделали прокурор, который осуществлял надзор, и начальник Главного следственного управления ГПУ", - отметил Швец.

Он добавил, что убеждал Пискуна согласовать это решение.

Как сообщалось, 5 апреля Пшонка заявил, что Пискун в 2005 г. закрыл уголовные дела против Тимошенко по требованию тогдашнего президента Ющенко.