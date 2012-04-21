Партия регионов определит избирательную стратегию на съезде

"Всему свое время. 31 июля состоится съезд Партии регионов, который определится с избирательной стратегией, примем программу, с которой партия пойдет на выборы, определит и пятерку и весь список, определит буду ли я заниматься избирательной кампанией или буду работать в правительстве", - сказал Н.Азаров.



При этом он подчеркнул, что пока не читал закон о выборах, но если глава правительства будет принимать участие в избирательной кампании, то поступит в соответствии с законом



«Мы с вами живем в разных измерениях, вы мне задаете вопрос о выборах, а я вот вспоминаю свой сегодняшний день, он начался в 8 утра и закончился в 8 вечера, я ни одной минуты не рассматривал никаких избирательных вопросов. Для меня сейчас выборы стоят не на первом месте», - отметил Н.Азаров, обращаясь к журналистам.