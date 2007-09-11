Партии регионов для исполнения социальных обещаний надо 70% бюджета?

Председатель Политсовета Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что утвержденный правительством проект бюджета на 2008 год подтверждает, что социальные обещания Партии регионов являются беспрецедентным социальным обманом избирателей.

Как сообщает пресс-служба НУ-НС, об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницком.

“Задекларированная правительством доходная часть бюджета – 250 миллиардов гривен. Социальные обещания Партии регионов по нашим подсчетам стоят 179 миллиардов гривен”, - сказал он.

“В случае, если бы регионалы собирались их выполнять, нужно было бы анонсировать почти вдвое большую доходную часть бюджета”, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

“Правительство, которое не может выполнить решения КС по восстановлению льгот пенсионерам, чернобыльцам и детям войны в размере 60 млрд. грн., вспоминая перед выборами о социальной политике и декларируя социальные программы на 179 млрд. гривен, просто пускает пыль людям в глаза”, - считает В.КИРИЛЕНКО.

“Блок “Наша Украина – Народная самооборона” ответственно подходит к своим социальным программам, они реалистичны”, - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что блок обязуется увеличить почти для 12 миллионов простых пенсионеров пенсии на 35%, помощь матерям при рождении ребенка, стипендии студентам и зарплату бюджетникам на 60%.

“По подсчетам наших экспертов, для выполнения наших обязательств перед людьми нам нужно 27-28 миллиардов гривен”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.