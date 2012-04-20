Злочевский пошел заместителем Клюева, его место занял Ставицкий

17:32, 20 апреля 2012
Политика
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Президент Украины уволил министра экологии и природных ресурсов и назначил его заместителем секретаря СНБО.  В еще теплое министерское  кресло сел Эдуард Ставицкий.

Эдуард Ставицький

Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также  Президент Украины назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.

Перед этим Президент освободил Э. Ставицкого от должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

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