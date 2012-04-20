Злочевский пошел заместителем Клюева, его место занял Ставицкий

Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Также Президент Украины назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.

Перед этим Президент освободил Э. Ставицкого от должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.