Злочевский пошел заместителем Клюева, его место занял Ставицкий
17:32, 20 апреля 2012Политика
1575 0
Президент Украины уволил министра экологии и природных ресурсов и назначил его заместителем секретаря СНБО. В еще теплое министерское кресло сел Эдуард Ставицкий.
Ставицкий пересел в кресло Злочевского
Президент Украины Виктор Янукович освободил Николая Злочевского от должности министра экологии и природных ресурсов и назначил его на должность заместителя секретаря СНБО.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Также Президент Украины назначил Эдуарда Ставицкого на должность министра экологии и природных ресурсов.
Перед этим Президент освободил Э. Ставицкого от должности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter