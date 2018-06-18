Виктор Пилипишин: финансовое положение ”сирот” Кучмы почему-то лучше, чем наше...

Пятый номер списка блока Литвина, глава Шевченковской райгосадминистрации города Киева Виктор Пилипишин любезно согласился дать интервью УНИАН. Более того, он пригласил нас домой.

Виктор Пилипишин живет на Виноградаре. Дом выдержан почти во всех канонах архитектурной классики. Единый декор, привет из украинского барокко, - кованые балконы белого цвета. Мое материнское сердце подкупили детские аттракционы во дворе (Виктор Петрович недавно в третий раз стал отцом). За домом – где-то соток семь стриженой травы, и подальше – небольшая теплица (как и надлежит пионеру тепличного бизнеса). Разговор состоялся в гостиной, заставленной цветами, рядом – маленький зимний сад. Чай, которым меня угощали, оказался довольно вкусным (одна из бывших компаний Виктора Петровича производила известные всем чаи «Батик» и «Аскольд»).

Вы правильно делаете, что приглашаете журналистов домой. Никто не снимает вашу жизнь в щель забора?

Все, что я имею, я заработал тяжелым трудом. Начинал с работы на судоремонтном заводе, где крутил гайки в 20-градусный мороз. Были даже такие времена, когда не мог обеспечить свою молодую семью. Поэтому мне нечего прятать и незачто краснеть.

Виктор Петрович, вы считаетесь одним из неформальных руководителей и финансистов избирательной кампании блока Литвина в Верховную Раду. Вас идентифицировали как человека, который работает Еремеевым... Насколько уверенно Вы чувствуете себя в этой роли?

Что имеется в виду, когда говорят, что я работаю Еремеевым?

Общий менеджмент и финансовое обеспечение кампании...

Как любой партиец, я принимаю участие в финансировании партии, но я не являюсь финансистом избирательной кампании. А то, что я нахожусь в первой пятерке и меня считают одним из лидеров, это приятно. Хоть и очень ответственно. Как председателю городской партийной организации мне бы хотелось показать высокий результат в доверенном мне регионе.

Возвращаясь к финансированию, я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на количество рекламы, которое каждая партия разместила на колонках газет, на биг-бордах, на телевидении, а затем после выборов сравнить финансовые отчеты партий о том, сколько они потратили на рекламу кампании. Мы тоже обнародуем бюджет нашей кампании. И я убежден, что партии, которые находятся в информационном пространстве раз в десять больше, чем мы, задекларируют, что они потратили на кампанию столько же денег, а может и меньше.

Десятка Вашей политсилы может стать лидером по “разношерстности”. Вы легко находите общий язык со всеми членами десятки? Насколько Вам уютно работать с Сиротой, с Гриневецким?

Почему «разношерстная»? Вполне нормальная десятка. Общество скоро поймет, чем патриотичные профессионалы отличаются от профессиональных патриотов. У нас собрались патриотичные профессионалы. Можно что угодно говорить о Гриневецком, Литвине, Гаркуше, которого Президент вернул на должность губернатора...

Вернул, потому что так они договорились из Литвиным...

Нет, потому что дохозяйничались так, что область была на грани краха. Договорились?! Неужели вы думаете, что кто-то так хочет делиться с нами процентами или должностями?! Просто чем дальше, тем больше видны результаты голосования по закрытым спискам, когда к власти приходят абсолютно далекие от нее люди. Пропорциональная система – это обман людей и узурпация власти партийными лидерами. Это время, когда депутаты думают не об избирателе, а о том, как прогнуться под партийного лидера.

Следовало вводить пропорциональную систему с открытыми списками на центральном, а на местном уровне – мажоритарную...

Округа опять будут покупаться...

Я когда шел впервые по киевскому округу, то за меня голосовало 25 процентов избирателей, потом – 50, а если бы в третий раз была “мажоритарка”, то согласно исследованиям, должен был взять 75. Это я каждый раз голоса покупал?! Сколько же их можно купить?!

Это значит, что у вас не было влиятельных соперников с благословением от Леонида Кучмы...

Когда я баллотировался впервые, то моего соперника благословил Омельченко. Все равно я выиграл выборы.

Народная Партия обязала членов своего списка писать заявления о выходе из избирательного списка, если они не справились с задачей во время выборов. Это была Ваша инициатива документально обязать людей?

Это общая инициатива. Это сопротивление пропорциональной системе, при которой люди реально не влияют на выборы в Верховную Раду. По моему мнению, человек должен дать результат. И если его поддержали люди, то тогда он должен представлять людей в Верховной Раде. А если человек провалил выборы, то тогда, простите... Человек, который отвечает за ту или иную территорию, должен принести сорок- пятьдесят тысяч голосов.

Ваша партия - правая или левая?

Чистых течений не бывает. Цивилизованный бизнес - более социально ответственный и более левый, чем представители политических партий, которые декларируют, что они левые. Главная идея нашей политсилы, чтобы люди стали богатыми. Вы скажете: все этого хотят. А я вам возражу – нет. Потому что если бы сегодня большинство населения не было бедным, люди иначе проголосовали бы. Зажиточных людей не купишь на популистские лозунги о повышении зарплат или пенсий, об уценке на мясо или бензин... Идет эксплуатация потребительских настроений бедных людей. Представьте, что бы было с теми партиями, которые эксплуатируют эту идею. Ну кто бы за них проголосовал? Учитывая бедность людей, их просто обманывают. На Западе в случае, если партия не справилась со своими задачами, она проигрывает выборы и уходит из политики. А у нас партии говорят: ”Мы были при власти, но нам не давали работать, поэтому выберите нас еще раз”. И люди выбирают. Общество должно понимать: если менеджеры, которых вы наняли для управления государством не справились, на их место должны придти новые люди. А у нас колода за 15 лет почти не изменилась. Нас критиковали, что мы – дети Кучмы. Остальные – не дети. Что, сироты Кучмы? Но почему-то финансовое состояние «сирот» гораздо лучше, чем наше. Литвин был вторым лицом в стране, а его спрашивают: “Кто вас финансирует?” Почему? Потому что все знают, что он не крал, и люди, которые идут в список, тоже не крали. Больше никого из лидеров блоков не спрашивают: кто вас финансирует, потому что анализируя их списки, и так все понятно.

На прошлых выборах, по Вашей версии, Народная партия не прошла потому, что у вас просто отобрали голоса при подсчете. Мне приходилось слышать, что вы на этот раз хотите найти денежные стимулы для членов ЦИК, чтобы было посчитано “без глупостей”. Как Вы это прокомментируете? В том, что нас обсчитали на прошлых выборах, нет сомнений. Мы поверили, что страна идет другим путем, и в последний день голосования мы подошли к вопросу контроля за подсчетом несколько наивно. А сплетни пускают те, кто сам этим занимается. Мы не стимулируем, но очень жестко будем контролировать.

Представьте, что Вы прошли в парламент. Вы считаете адекватной такую замену: Вашу нынешнюю должность - на депутатский мандат?

Я считаю, что каждый человек, особенно мужчина должен уметь совершать поступки. Они могут быть нелогичными, неприбыльными. Я деньги зарабатывал своим трудом по двадцать часов в сутки. Я ушел почти семнадцать лет назад с должности главного юриста государственной налоговой инспекции города Киева. Была карьера, но были смутные годы раннего капитализма. Многие из сегодняшних влиятельных людей сделали деньги на государственных средствах, а я с такой “крутой” и для людей, неотягощенных принципами, очень хлебной должности ушел, потому что семье не было на что жить. Я ушел, потому что надо было ездить в Польшу, Румынию, Китай, стоять на базарах, потом торговать здесь. Потому что на одной поездке я мог заработать, больше, чем на государственной службе за полгода. Друзья, которые меня знают, хорошо помнят меня в то время. Я мог бы сидеть в кабинете, брать взятки, но я стоял на базаре.

Почему сегодня я стал чиновником? Я очень верил, что после оранжевой революции что-то может измениться. На выставочном комплексе КиевЭкспоплаза, основателем которого была одна из моих компаний, жили семь тысяч человек. Их проживание и питание оплачивали учредители. И тогда нам казалось, что наступило время, когда мы можем изменить общество, можем измениться сами, когда пойдем другим путем развитию. Мне показалось, что свой опыт, свои наработки я могу применить в государственном строительстве. Кстати, в Киеве я вкладывал деньги в сельское хозяйство. Где успешно, где не очень. Но в сельское хозяйство. Не очень рентабельный бизнес в нашей стране. Для меня же это глоток свежего воздуха. Я хочу жить в этой стране. Решив вопрос для своих детей материального обеспечения или образования, но не создав нормальных условий для сохранения демократии, развития страны, мы можем загнать себя в 1937 год. Мало времени прошло, но мы все забыли. Нужно создавать цивилизованное общество. Я для себя решил, что нужно идти в том направлении, чтобы страна стала другой. И я считаю, что блок Литвина и те люди, которые будут находиться в этом списке, принесут пользу. И я не верю, что четыреста пятьдесят депутатов, которые ни о чем за два года не могли договориться, которые побывали и при власти, и в оппозиции, что они что-то изменят. Должны придти новые люди. И мы должны дать бой той практике, которая сложилась в управлении государством. Если политики не оправдали надежд избирателей, то их следует отправлять в отставку.

Александр Омельченко вошел в список НУ-НС. Некоторые аналитики считают, что он - вероятный руководитель избирательного штаба на выборах будущего мэра. Вы верите в досрочные выборы мэра?

Что касается выборов, не знаю... В нашей нестабильной ситуации может быть все. Трудно сказать, кого НУ-НС выставит на руководителя штаба. Мои отношения с экс-мэром были рабочими. В последний раз я видел его, когда поздравлял его с днем рождения. Согласитесь, не очень симпатично сначала работать с человеком, а затем, когда он потеряла власть, – отвернуться. Мне кажется, что нужно всегда иметь какие-то принципы и отдать должное Омельченко. Он человек, который много сделал для Киева.

Я недолго работал его заместителем. Как новый человек в его окружении, видел ошибки и всегда говорил о них. Если бы ошибки вовремя исправлялись, то не было бы поражения, которое он потерпел на прошлых выборах.

Вы, мотивируя это кодексом чиновника, упорно избегаете оценок ведения хозяйства Леонидом Михайловичем. А как с обвинениями оппозиции и Секретариата Президента о непрозрачности выделения земель Черновецким? Впрочем, вопрос выделения земли - это лакмусовая бумажка честности власти. Вы лично за аукционы земли или нет?

Я не воспринимаю, когда действия своих руководителей оценивают публично. То, что тебе не нравится, ты можешь сказать на рабочем совещании, один на один. Оценивать действия публично ты можешь только в том случае, когда готов написать заявление. Что касается аукциона... Когда говорят об аукционах, то следует понимать, что если земля продана в собственность, то завтра при решении какого-то вопроса жизнедеятельности города, это может обойтись городу в десятки и сотни раз дороже. Представьте себе, идет дорога, а затем раз – поворачивает, и мы делаем объезд, потому что кто-то не захотел продать землю. Представьте себе, что земля, там где строится новый мост через Днепр, продана. Смог ли бы город строить новый мост?.. Поэтому ко всему следует подходить разумно.

Что удалось, а чего не удалось Вам сделать на должности председателя Шевченковской РГА?

В этом году район празднует свое 70-летие. Мы перенесли это празднование с апреля на сентябрь, а тут взяли и выборы на сентябрь перенесли. Но мы стараемся никому не мешать, а просто подарить киевлянам праздник, ведь нам есть что показать. Мы открываем детские клубы и новые стадионы, мы в школах и детских садиках меняем окна, начинаем строить для учителей, врачей и работников правоохранительной сферы дома. И работаем над тем, чтобы город выдал дополнительные участки под застройку. Мы начинаем получать количество благодарностей, равное количеству жалоб. Хотя, когда я пришел, благодарностей почти не было. Иногда, когда я выхожу с собраний жителей, то меня провожают аплодируя. И люди в районе поверили, что власть может быть другой...

Говорят, что вы идете в Верховную Раду, потому что вас планируют осенью отстранить от дел. За что? Я не думаю, что меня все любят...Конечно, может кому-то и хочется меня отстранить. Но мне кажется, что я достаточно успешно работаю на должности председателя района и пока я не вижу оснований для отстранения. И не вижу должностные лица, которые бы говорили о том, что они хотят это сделать.

Беседовала Лана Самохвалова