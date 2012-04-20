Инвесторов Силиконовой долины удивили киевские IT-специалисты

Об этом сообщает пресс- служба КГГА. Документ призван содействовать развитию технологических парков в Украине, привлечению талантливой и одаренной молодежи к научно-технологической сфере ради создания новейших проектов, обучению такой молодежи. Меморандум предусматривает всестороннее сотрудничество с международными фондами с целью получения консультаций и привлечения инвестиций.

Стороны договорились объединить собственные усилия и использовать все имеющиеся возможности и ресурсы для увеличения экономической привлекательности технологических проектов путем внедрения инновационных идей украинских разработчиков в мировое производство. Выполнение принципов Меморандума будет способствовать увеличению привлекательности инвестиционного климата Киева.

Венчурные инвесторы Силиконовой долины были приятно поражены высоким уровнем подготовки киевских IT-специалистов, большим количеством интересных проектов столичных разработчиков и глобальностью и масштабностью их направления и назначения. Они отметили неожиданно значительный потенциал развития столицы Украины в направлении IT-технологий и сознались, что не рассчитывали на такой уровень киевских специалистов.

Участникам форума «Kyiv City Open Doors» чрезвычайно интересны инновационные проекты, бизнес-парки, в частности, создание иннопарка BIONIC Hill. Инвесторы заверили в готовности вкладывать в развитие таких проектов собственные средства и поинтересовались о других инвестпроектах, которые теперь есть у города.

«Сегодня Киев имеет собственную Стратегию, которая определила основные приоритеты развития города до 2025 года. Наработаны реальные, конкретные и интересные для инвесторов и важные для столицы проекты. Теперь задание городской власти – создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, для создания комфортного инвестиционного климата в Киеве, чтобы эти проекты уже в ближайшее время начали работать в пользу киевского общества», – сказал председатель КГГА Александр Попов.

Напомним, 19-20 апреля 2012 года Киевская городская государственная администрация в партнерстве с инновационным парком BIONIC Hill, компанией UDP и конкурсом «инновационный прорыв» проводит Инновационный форум «Kyiv City Open Doors». На презентацию проекта инновационного парка BIONIC Hill и возможностей украинских изобретателей приехали 15 руководителей из списка 35 ведущих венчурных фондов Силиконовой долины. Среди них: Джиджи Ванг, Джошуа Бауэр, Марк Иванофски, Билл Тай, Джим Смит, Келли Портер, Хайди Маккормик и другие.