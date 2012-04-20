Лидер КПУ считает работу коммунистов в парламенте отличной

«Если говорить о фракции Компартии, мы на все «5» и работаем сегодня. Если говорить о результатах работы парламента, то там совершенно другая ситуация», - подчеркнул П.Симоненко.

В подтверждение своих слов он среди главных заслуг фракции выделил тот факт, что коммунисты не допустили сращивания Партии регионов с БЮТ и «Нашей Украиной».

«Мы не дали возможности срастись двум направлениям бизнеса, а вернее, крупного капитала олигархов, тех, которые работали на Запад, и тех, которые опирались на национальную экономику. Партия регионов не сошлась в организации работы в парламенте с БЮТ и «Нашей Украиной». Это наша заслуга», - сказал лидер КПУ.

Также к заслугам коммунистов П.Симоненко отнес потепление в межгосударственных отношениях Украины и России. «Наша позиция дала возможность на начальном этапе изменить и взаимоотношения с Российской Федерацией. Именно наша позиция и создание этого большинства дало возможность Харьковские соглашения (между РФ и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины) поддержать… И украино-российские отношения потепление имели. Мы обрадовались, что меняется вектор во внешней политике. Я думаю, что это тоже наша заслуга», - отметил П.Симоненко.

Кроме того, к заслугам своей фракции он причислил и то, что до сих пор не приняты «антинародные Трудовой и Жилищный кодексы», а также то, что его однопартийцы «максимально оттягивали» принятие пенсионной реформы.

«Наша заслуга заключается и в том, что, не дав сойтись (БЮТ, «Нашей Украине» и Партии регионов), мы до сегодняшнего дня задержали еще и то, что Трудовой кодекс еще не принят. А если бы он был принят, то очередная бы волна у нас была сокращений рабочих и колоссальная социальная напряженность возросла», - побъяснил П.Симоненко и добавил: «До сегодняшнего момента еще не принят Жилищный кодекс. Я не завидую всем нам, если в окончательной редакции будет принят этот Жилищный кодекс... И еще мы удерживали, чтобы пенсионная реформа столько времени не была принята».

«Мне нет необходимости прятать глаза. Я могу откровенно смотреть вам в глаза и говорить, что мы работали по реализации той программы, которая была поддержана нашими избирателями, и ни на йоту не отступили от тех обещаний, которые давали нашим избирателям», - заявил П.Симоненко.