Власенко утверждает, что получил официальное заявление немецких врачей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитник Ю.Тимошенко С.Власенко заявил журналистам во время перерыва в заседании Киевского райсуда Харькова по предварительному рассмотрению дела относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

По словам С.Власенко, только что он получил официальное заявление немецких врачей, которые указывают, что Ю.Тимошенко не может принимать участия в заседаниях суда из-за состояния здоровья.

Это заявление, добавил он, датировано вчерашним днем, 18 апреля.

«Она не может принимать участия в заседании суда», - заявил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля врачи немецкой клиники «Шарите»: председатель правления клиники, доктор наук в области неврологии, профессор Карл Макс Айнхойпль и доктор наук в области травматологии, профессор Норберт Хаас обследовали Ю.Тимошенко в Качановской колонии.