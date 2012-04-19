Власенко не без проблем попал в зал суда

Защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко около 10 минут не пускали в помещение Харьковского областного апелляционного суда, где сегодня Киевской районный суд города начинает рассмотрение дела в отношении Ю.Тимошенко о деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, С.Власенко несколько минут подряд безрезультатно звонил в закрытую дверь суда.

Примерно за 10 минут к С.Власенко и журналистам вышел руководитель аппарата апелляционного суда Алексей Евтушенко. Он сообщил, в каком зале будет проходить предварительное заседание суда.

А.Евтушенко подчеркнул, что зал рассчитан на 120 человек.

В настоящее время народных депутатов Украины, защитников Ю.Тимошенко и журналистов пропустили в помещение суда.