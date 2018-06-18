Супермена Ющенко и человека-паука Януковича можно заказать по телефону

Ко второму благотворительному аукциону по продаже эксклюзивных кукол “Политический театр кукол - 2007”, который пройдет 18 сентября, организаторы уже подготовились. В этом году было изготовлено 12 кукол-политиков, но поступил заказ на еще одну. Кто же захотел заполучить куклу со своим изображением - организаторы пока держат в секрете. Зато известны имена остальных прототипов: супермен Ющенко, человек-паук Янукович, Ринат Ахметов в образе героя из “Властелина колец”, женщина-кошка Тимошенко, Мардж Симпсон – Витренко, “крестный отец” Литвин, Нео из “Матрицы” – Шуфрич, в Гарри Поттере легко угадывается Луценко, Черновецкий в образе инопланетянина… Идею именно таких образов политиков предложили ребята из Comedy Club. А воплощали ее в жизнь дизайнеры Кристина Гусина и Наталия Ягупова.

Перед выборами традиционными становятся соцопросы и всевозможные рейтинги. “А у нас будет финансовый опрос”, - рассказала президент «Премиум Клуба Фаворит», супруга народного депутата Богдана Губского Евгения Губская. Стартовая цена каждой куклы $1 тыс. Чтобы не возникало никаких вопросов относительно приоритетности при оглашении номера кукол организаторы решили, что порядковый номер каждого лота будет совпадать с порядковым номером политической партии в избирательном списке.

Выбор образов именно этих политиков организаторы аргументируют их перспективностью в плане сбора средств. Все куклы ручной работы, каждая – единственная в своем роде. Кукла стоит на мраморной подставке, лицо и руки изготовлены из гипса, каркас гибкий. Хотя куклы очень тяжелые, они довольно хрупкие. “Ткани использованы хорошие, довольно дорогие – это дань уважения политикам. Януковича и Луценко в кашемир одели”, - рассказала Гусина. А самой Кристине больше всего понравился костюм и образ Мороза – известное из мультфильма всем детям доброе приведение Каспер.

“У нас не будет не проданных кукол. В конце концов мы сами их купим,” - уверенно заявила автор идеи аукциона, владелица столичного ресторана и по совместительству жена футболиста Владислава Ващука Маргарита Сичкарь. А Губская добавила: “Мы заранее предупредили всех участников аукциона - если куклу не купят в первом кругу, мы поставим на ней табличку “Sale”. Но какому же политику захочется быть уцененным, тем более накануне выборов?

Можно даже купить куклу инкогнито: не посещать аукцион, а договориться по телефону. Кстати, на аукцион уже пообещали прийти и некоторые “виновники торжества”: Наталия Витренко и Нестор Шуфрич, ожидают прибытия и других политиков, их родственников, знакомых и коллег. “У нас случайных людей не будет. Все придут только с целью покупки,” – заявила Губская.

Все собранные средства на аукционе пойдут на покупку сепаратора клеток крови для детей больных лейкемией в клинику “ОХМАТДЕТ”. Кстати, это уже не первое подобное мероприятие. В марте прошлого года прошел аукцион “Политический парад кукол 2006”, тогда было продано 13 кукол на сумму 708 010 тыс. грн.

Анна Ященко