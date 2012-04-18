Попов говорит, что власть - в процессе диалога с перевозчиками на рынке такси

Попов хочет сделать такси комфортным и безопасным Попов хочет сделать такси комфортным и безопасным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, комментируя информацию отдельных СМИ, что в Киеве увеличится стоимость услуг такси, и вчерашнее заявление участников этого рынка, что рабочая группа при КГГА относительно деятельности перевозчиков создает такие условия, по которым только несколько компаний смогут предоставлять услуги, а остальные вынуждены будут закрыться.

“Считаю, что это полная дезинформация. Поскольку задача власти - это формировать честную конкуренцию на любом рынке, в том числе на рынке таксомоторних перевозок. И мы как раз хотели бы это сделать, поскольку сегодня это рынок, который, по моему мнению, нельзя назвать честным и современным”, - сказал А.Попов.

Так, по его словам, на сегодняшний день в Киеве на таксомоторном рынке имеется транспорт, не прошедший соответствующий технический осмотр, есть перевозчики, которые не легализировали свой частный бизнес, услуги предоставляют на транспорте, имеющем эксплуатацию 10,12 и больше лет.

“Наша задача – сделать такси, как и общественный пассажирский транспорт, комфортным, безопасным и, безусловно, с высоким качеством предоставления услуг. И в этом плане мы вместе с ассоциациями, которые есть в городе, инициировали диалог, пока еще, не больше и не меньше – диалог, относительно того, что должна сделать власть, что должны сделать перевозчики, чтобы достичь указанных целей. И этот диалог сейчас продолжается. Мы пока не принимаем никакие нормативные или, тем более, законодательные решения, не стимулируем процессы. Мы в процессе диалога, к которому я предлагаю присоединиться и всем остальным, кто заинтересован в развитии данного рынка”, - подчеркнул председатель КГГА.

А.Попов отметил, что в столице будет формироваться честный рынок перевозок, в том числе с учетом мощностей таксомоторных компаний. “Все, кто будет участниками этого рынка, будут работать в нормативно-правовой базе, и другого быть не может”, - добавил он.

На вопрос, эти ли планы будут реализованы к Евро-201, А.Попов ответил: “Нет, мы такого не планировали. И я думаю, что это даже тема не этого года. Поскольку даже если мы и отработаем какую-то нормативную базу, ее нужно будет довести к участников рынка, получить обратную реакцию, дать возможность подготовиться к каким-то изменениям. Если по логике, то в условиях нормального менеджмента что-то делать, это как минимум – начало в следующем году”.