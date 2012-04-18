Лавринович книг Януковича дома не держит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министры заявили журналистам, отвечая на вопрос, имеют ли и читали ли они книги, написанные В.Януковичем.

«Ну, там размышления (в книгах – УНИАН). Там воспоминания о жизни, жизненных событиях. В его книжках описываются разные периоды жизни», - сказал М.Кулиняк.

Он отметил, что покупал книги В.Януковича в магазинах, и читал несколько из них.

Отвечая на вопрос, поразили ли его тезисы в этих книгах, М.Кулиняк сказал: «Книги хорошие».

В свою очередь А.Лавринович, говоря о книгах, которые написал В.Янукович, заметил: «Я читаю преимущественно деловую литературу. А то, которое касается мемуаров и научных исследований в сферах, в которых я не являюсь специалистом, я их не читаю».

«Я являюсь квалифицированным специалистом в двух сферах, и я там читаю литературу, которую пишут люди, занимавшиеся одно время или квантовой электроникой, лазерной техникой или юриспруденцией в широком значении. Дома у меня есть книги, касающиеся моей деятельности, и художественная литература», - сказал министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович, в частности, написал книги«Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений», «…И год при власти. От кризиса – к экономическому росту», «Преодолеть путь», «Как Украине дальше жить».