Что случилось с Первым национальным?

Каждый раз, когда приезжаю домой на Рождество или на Пасху, мы с папой пересматриваем трансляции богослужений всех традиционных церквей в Украине по Первому национальному. Однако с Национальным в последнее время что-то произошло. На Рождество хотела посмотреть фильм об Иисусе Христе, послушать колядки, переклацала все телеканалы, которые считают украинскими, но ничего не нашла. Включила Национальный, там шла лента об Иисусе, но... на русском языке.

И вот ночь перед Пасхой... Включаем Национальный послушать праздничную литургию, и что видим? Просто глазам своим не верим: на экране Первого национального впервые в истории Украины - прямая трансляция литургии из Москвы. На экране самовлюбленно вещает глава русской церкви Кирилл (Гундяев), рядом Путин, Медведев...

Перед тем телеканал показывал интервью с главой УПЦ Митрополитом Владимиром. Журналист Национального задавал вопросы Митрополиту на русском языке, хотя глава церкви отвечал на украинском...

И в сотый раз встал вопрос: в какой стране мы живем?

Мы позвонили официальному руководству Национального. Заместитель президента НТУ Валид Арфуш хотел все спихнуть на "Эру", мол, это уже их эфирное время было, хотя это не так. Потом отрезал: это, мол, не в его компетенции, и вообще он такими вещами не занимается:

"Лично я себе никогда не задаю вопрос, чья это церковь, кто там служит. Поэтому стараюсь не вмешиваться в любую полемику по этому вопросу, потому что мне лично все равно какая конфессия".

Господин Арфуш посоветовал обратиться к президенту телекомпании Егору Бенкендорфу.

Мы обратились. Господин Бенкендорф начал было что-то отвечать, но потом попросил прислать вопросы в письменном виде, потому что так ему "будет лучше сформулировать". Он успел сказать, что не видит ничего в этом плохого, потому что, мол, ежегодно транслируется богослужение из Ватикана во главе с Папой Римским.

Странно, неужели Кирилла уже приравняли к Папе?

По его словам, трансляцией из Москвы "украинцам хотели сделать приятный сюрприз" и "искренне" удивляются, почему это возмутило общественность.

В русском языке на Национальном, господин Бенкендорф тоже не видит ничего плохого. Более того - это делалось вполне сознательно и планово, чтобы "привлечь более широкий круг аудитории".

Мы поинтересовались у экспертов, что бы значило то, что впервые за историю независимой Украины украинцам транслируют богослужение из Москвы с Кириллом, Медведевым и Путиным?

Виктор Еленский, эксперт по религиозным вопросам:

УКРАИНЦЕВ ХОТЕЛИ ОБИДЕТЬ

Это действительно беспрецедентно. Такого не было никогда. Мне трудно сказать, чем руководствовались те, кто запускал такую ​​традицию. Тем более, ставить литургию из Москвы первой, перед всеми остальными - это не вмещается в рамки здравого смысла. Разве что кто-то хотел обидеть украинцев.

Также был дисбаланс в освещении литургий. Это была пощечина для церквей, которые получили второстепенное или третьестепенное время на украинском телевидении.

...Глава государства не может отдавать предпочтение одной из конфессий в стране, которая является мультиконфессионной.

В прошлом - при президентах Кучме, Ющенко - был, во-первых, достигнут баланс в освещении праздничных литургий, во-вторых - в отношении конфессий.

При Януковиче все стало по-другому. Не выдерживают никакой критики высказывания о том, что глава государства является верным лишь одной церкви и не может ходить в другие.

Если он верен какой-то одной церкви, то не должен превращать это в акт государственного протокола.

Мы видели, что на нынешнем пасхальном богослужении, как и на предыдущих, с главой государства была половина Администрации президента, Кабмина. Итак, если глава государства из-за своих религиозных убеждений не может ходить в другие церкви, то пусть тогда тихо идет в храм своей церкви и молится там без медиа. Ведь известно, что дух святой дышит там, где хочет, а не там, где телекамеры.

Василий Илащук, экс-президент Первого национального:

МЫ ЖЕ ТЕПЕРЬ СЛУЖИМ МОСКВЕ

Первый национальный - теперь филиал российского официального телевидения.

Ну, транслировали, наверное, потому, что теперь такая государственная политика и Первого национального, в частности. Мы теперь служим Москве. Разве об этом не знаете?

И вообще я сейчас не смотрю Первый национальный, потому что мне становится грустно.

Дмитрий Степовик, историк, эксперт по иконописи:

ЭТО БЫЛО УКАЗАНИЕ ОТ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ГОСУДАРСТВА

Ничего особенного это не может означать. Это форма угодничества России. Все замешано на газе. Наверное, украинское руководство таким слезным методом добивается скидки цены на газ у россиян, которые выставляют все новые и новые требования, в частности эту трансляцию богослужения из храма Христа Спасителя в Москве. Чтобы в Украине показали президентов России...

Это все надо рассматривать в комплексе. В частности, как элемент построения "русского мира". Они это называют "вернуть Украину". Поэтому попытки предпринимались и будут предприниматься. Попытки делал Ельцин, Путин, теперь - новый Путин.

Это из той же серии, что и передача украинских святынь Московскому патриархату. В частности Почаевской Лавры, которую строили униаты, а также 28 гектаров Печерской Лавры, которая находится за полтора километра от правительства Украины...

Но из этого ничего не выйдет, потому что никто не хочет добровольно надеть на себя ярмо.

Показали нам на Пасху Кирилла, который не является духовным лицом, а занимается нечестным табачным и алкогольным бизнесом. Его даже в самой России не считают духовным наставником. Поэтому я лично думаю, что из этих игрищ ничего не получится, потому что в Украине есть мощные церковные позиции, хотя церковь у нас и разделена. Даже церковь УПЦ МП, большее крыло которого считают промосковским, не хочет подчиняться Москве.

Ну, показали Кирилла, посмотрели и все забыли. У нас своя церковь. Поэтому большое значение этому придавать не стоит.

Я убежден, что это было указание от высшего руководства государства. Если бы не было требования, то не было бы трансляции. Для населения это сыграло скорее отрицательную роль. За несколько последних приездов Кирилла мы увидели его нахрапистость, его абсолютную недуховность... И украинцы это очень почувствовали.

Оксана Климончук