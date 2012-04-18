У тюремщиков нет наряда на этапирование Тимошенко в суд
13:44, 18 апреля 2012Политика
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Руководство Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, не имеет наряда на ее этапирование в суд.
Иван Первушкин провел брифинг
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской колонией сообщил начальник исправительного заведения Иван Первушкин.
«У меня никаких документов на этот счет нет. Наряда на этапирование у меня нет», - сказал И.Первушкин.
Как сообщал УНИАН, на 19 апреля запланировано предварительное судебное заседание по делу в отношении Ю.Тимошенко о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Вместе с тем немецкие врачи, которые проводили медосмотр Ю.Тимошенко, а также ее адвокаты заявляют, что состояние здоровья не позволяет экс-премьеру принимать участие в судебном заседании.
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