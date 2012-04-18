У тюремщиков нет наряда на этапирование Тимошенко в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской колонией сообщил начальник исправительного заведения Иван Первушкин.

«У меня никаких документов на этот счет нет. Наряда на этапирование у меня нет», - сказал И.Первушкин.

Как сообщал УНИАН, на 19 апреля запланировано предварительное судебное заседание по делу в отношении Ю.Тимошенко о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Вместе с тем немецкие врачи, которые проводили медосмотр Ю.Тимошенко, а также ее адвокаты заявляют, что состояние здоровья не позволяет экс-премьеру принимать участие в судебном заседании.