Минздрав обещает рассказать об аппарате, «порвавшем легкие» Оксаны Макар

В частности, на официальном сайте парламентария изложена следующая его позиция: "В смерти О.Макар виноваты чиновники, которые за огромные деньги приобрели некачественное медицинское оборудование для николаевской больницы. Проверка николаевской больницы, в которую вначале попала О.Макар, показала, что препарат для искусственной вентиляции легких Минздрав закупил за 360 тыс. грн. при самой высокой розничной цене в 220 тыс. грн. При этом этот аппарат был настолько некачественным, что ей попросту «порвали» легкие".

В свою очередь, в пресс-службе МОЗ Украины, куда агентство обратилось за комментарием, УНИАН сообщили, что информация о заявлении В.Коновалюка о некачественном аппарате искусственного дыхания в Николаевской больнице, который якобы стал косвенной причиной смерти О.Макар, будет размещена сегодня на сайте Минздрава.

По поводу заявления В.Коновалюка о том, что МОЗ является «самым коррупционным ведомством», в министерстве отметили: «Если будут выдвинуты против нас какие-то официальные обвинения, тогда можно будет это комментировать».

Как сообщал УНИАН, О.Макар стала жертвой троих преступников, которые 9 марта в Николаеве заманили девушку на квартиру, изнасиловали ее, пытались задушить, а затем выбросили в подвал недостроенного дома и подожгли.

О.Макар скончалась 29 марта в Донецком ожоговом центре, куда была доставлена из Николаевской городской больницы № 3.