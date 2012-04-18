КС: Осужденные к лишению свободы имеют право на участие в заседаниях суда

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС обнародовал сегодня, исследовав обращение гражданина А.П.Трояна, который, будучи осужденным и отбывая наказание в уголовно-исполнительном учреждении, затронул вопрос, имеет ли он как осужденный право принимать участие в судебном процессе по делам гражданской юрисдикции, поскольку суды данный вопрос решали по-разному: одни признавали такое право, другие отказывали в удовлетворении таких требований.

Изучив конституционное представление, КС пришел к заключению, что каждый гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства, имеет гарантированные государством равные права на защиту прав и свобод в судебном порядке и на участие в рассмотрении своего дела в определенном процессуальном порядке в судах всех юрисдикций, специализации и инстанций, в том числе и лицо, которое осуждено и отбывает уголовное наказание в учреждениях пенитенциарной системы.

Вместе с тем законом не урегулирован порядок обеспечения личного участия осужденного, который отбывает уголовное наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок, пожизненного заключения, в рассмотрении судебного дела в качестве стороны.

Как отмечается в решении КС, решение о порядке участия осужденного в качестве стороны в рассмотрении дела обязан принимать суд в порядке и на условиях, определенных соответствующим процессуальным законом.