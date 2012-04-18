Награждение победителей Детского художественного конкурса «Я козацького роду!»

В субботу, 21 апреля, в 13.00 в Киеве состоится награждение победителей Детского национального конкурса «Я козацького роду!» на тему «Рисунок на казацкую тематику».

В программе мероприятия:

13:00 - встреча гостей казацкими джурами, фееричное выступление с казацким оружием от «Арт-шоу «Гопак», изображение гостей в образе казака;

13:10 - Всеукраинская художественная акция «Рисуем казака вместе!» (20 детей-победителей будут рисовать вместе огромного казака);

13:15 - поет заслуженный артист Украины кобзарь Тарас Силенко;

13.20 - осмотр уникальной выставки детских казацких рисунков (около 300 работ), голосования за приз зрительских симпатий;

13:35 - награждение детей-победителей, дети подписывают «Казацкую Грамоту».

Приветствие от организаторов конкурса и членов жюри: знаковых художников Сергея Якутовича, Ивана Марчука, Николая Стратилата, Владимира Прядки, Костя Лавро, Анатолия Буртового, Петра Гончара, Ивана Гупика, Наталии Полтавец, директора издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Ивана Малковича, прозаика и поэта Александра Бригинца, музыканта и певца Олега Скрипки, самого сильного человека мира Василия Вирастюка, музыканта и журналиста Романа Коляды и других;

14:15 - играет бандурист Ярослав Джусь;

14:20 - угощение гостей праздника настоящим казацким кулишом и другими блюдами национальной кухни.

Мероприятие будет проходить в Национальном музее литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11).

Аккредитация журналистов:

тел. (050) 410-79 32, (044) 229-47-73

эл. адрес: tabir@hopak.kiev.ua

Информация о конкурсе на сайте: www.hopak.kiev.ua

Автор и организатор конкурса: Детский лагерь «Козацька Фортеця».