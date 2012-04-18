Тимошенко подаст в суд на прокуратуру, Минздрав и отдельных регионалов

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко намерена обращаться в суды о защите своей чести и достоинства в связи с распространением представителями власти неправдивой информации о ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время брифинга сообщил первый заместитель лидера партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

Он отметил, что для «прикрытия своих незаконных действий представители Генеральной прокуратуры Украины, Министерства здравоохранения и отдельные народные депутаты от Партии регионов распространяют неправдивую информацию о причастности Ю.Тимошенко к тем или другим преступлениям».

«Юлия Владимировна сообщила через адвоката, что, даже находясь в тюрьме, она будет обращаться в соответствующие суды в тех странах, где распространяется против нее ложь, для защиты своей чести и достоинства», - сказал А.Турчинов.