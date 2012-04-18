Кличко планирует создать молодежное крыло

Партия УДАР планирует на своем съезде 28 апреля в Запорожье создать молодежную организацию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер партии УДАР Виталий Кличко.

"28 апреля партия "Украинский демократический альянс "За реформы" (УДАР) проводит съезд, на котором мы утверждаем стратегию, и будет создано молодежное крыло. Съезд будет проходить в Запорожье", - сказал В.Кличко.

По его словам, проведение партийного съезда в регионе инициировала Запорожская партийная организация.

"У нас традиционно все, что происходит, происходит в Киеве. Ключевые вещи, которые происходят в стране, происходят в Администрации Президента, Верховной Раде, Кабинете министров... Инициатива пришла из наших региональных организаций, чтобы провести не в Киеве, а в одном из регионов. Есть такая мировая практика. Я не вижу ничего плохого в том, что съезд состоится не в Киеве", - объяснил В.Кличко.