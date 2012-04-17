В Раде зарегистрировали постановление об отмене новопринятого УПК

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина», свое решение народный депутат обосновывает тем, что при принятии УПК в ночь на 13 апреля этого года в зале присутствовали всего около 50 народных депутатов, в то время как для результативного голосования должно быть не меньше 226 человек.

«Все разговоры «регионалов» о том, что в Конституции недостаточно четко выписано, что запрещается передавать карточки для голосования, не соответствует действительности. Конституционный суд дважды разъяснял соответствующие положения: депутат не имеет права голосовать за другого депутата, а Верховная Рада полномочна принять любое решение только при условии, что в зале физически присутствует необходимое количество депутатов», - отметил Ю.Одарченко.

Депутат также отметил, что готов подарить копии решений Конституционного суда всем депутатам, которым неизвестны эти решения, для «более глубокого изучения».

В БЮТ отмечают, что в соответствии с действующим Регламентом, в случае внесения предложения об отмене решения Председатель Верховной Рады не имеет права подписывать принятый УПК до рассмотрения этого предложения народными депутатами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля 2012 г. «За» принятии кодекса проголосовал 271 народный депутат из 283, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент рассматривал во втором чтении УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только 13 апреля около 4.10 утра.

Всего в кодекс было внесено свыше 3700 поправок.

Около 23.00 12 апреля депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал парламента, поскольку парламент не учитывал предложения в проект УПК от оппозиционных фракций.

Перед этим член фракции «БЮТ-Батькивщина» Ю.Одарченко сообщил, что, согласно подсчетам оппозиции, в сессионном зале на тот момент находилось всего 56 депутатов от фракций большинства. Он заявил, что оппозиция будет обращаться в суд, поскольку Верховная Рада принимает важные законы, несмотря на отсутствие необходимого количества депутатов в сессионном зале.

В свою очередь, Председатель парламента Владимир Литвин утверждает, что во время принятия нового УПК «никакого нарушения Регламента не было» Верховной Радой Украины.

А лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не видит никакого нарушения в том, что один депутат голосовал за 4-5 своих коллег при принятии нового Уголовного процессуального кодекса.

«Мы не нарушили ни одной буквы Регламента и ни одного закона нашего государства», - сказал А.Ефремов. Он отметил, что депутаты обсуждали каждую поправку и потратили достаточно времени для того, чтобы обсудить все вопросы, связанные с УПК.

«Поэтому если кто-то видит какие-то нарушения, то существует процедура обжалования и пусть подают соответствующее обращение», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, не является ли голосование одного депутата за своих 4-5 коллег нарушением, лидер фракции ПР сказал: «У нас написано, что депутат голосует электронной карточкой, а каким образом он распоряжается электронной карточкой - в Регламенте не обусловливается».