Владимир Фесенко прогнозирует убедительную победу Партии регионов

Политолог Владимир ФЕСЕНКО прогнозирует, что на досрочных парламентских выборах Партия регионов, как и на предыдущих выборах, одержит убедительную победу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сообщил журналистам на пресс-конференции.

В.ФЕСЕНКО сказал, что на данный момент он не располагает данными социологических опросов, однако согласен с критикой в адрес «фальшивой социологии». «Часто рейтинги просто рисуют», - сказал политолог.

Он прогнозирует, что по Харькову ситуация вряд ли существенно изменится по сравнению с парламентскими выборами 2006 года. По словам политолога, первое место уверенно займет Партия регионов, а на втором, скорее всего, будет Блок Юлии Тимошенко.

В.ФЕСЕНКО также напомнил, что ранее лидеры блока «Наша Украина – Народная Самооборона» заявляли о намерении организовать референдум о выражении недоверия мэру Харькова. В связи с этим В.ФЕСЕНКО заявляет, что на данный момент каких-либо правовых предпосылок для проведения такого референдума, а затем и перевыборов мэра нет.

В.ФЕСЕНКО также выразил мнение, что основной причиной политических и экономических конфликтов в Харькове является личность секретаря городского совета Геннадия КЕРНЕСА. По словам политолога, «его агрессивность и повышенная конфликтность являются причиной политических противостояний в Харькове». «И мэр Харькова, и сам город являются заложниками человеческих качеств Г.КЕРНЕСА», - сказал В.ФЕСЕНКО. В то же время, он считает, что такие негативные качества члена Партии регионов Г.КЕРНЕСА все-таки существенно не повлияют на рейтинг партии в Харькове.