Вехи недели. Миллионер Янукович, шалости КС и страсти по Андреевскому спуску

Янукович не просто читатель

Обнародование налоговой декларации украинского президента подарило согражданам нового миллионера и успешного писателя. Как выяснилось, типография «Новый свет» выкупила у Виктора Януковича имущественные права на уже изданные и пока еще не написанные литературные произведения, заплатив за это 16,4 миллиона гривен. Судя по размерам гонорара, творения Виктора Федоровича в скором времени будут изданы в формате pocket-book и заполонят книжные раскладки и газетные киоски. В мировой истории уже бывали случаи принудительного изучения творческого наследия руководителей страны, однако ничего хорошего авторам это не приносило. Янукович пообещал потратить полученное состояние на благотворительность.

Аттракцион невиданной щедрости продемонстрировала и Верховная Рада, вернее, ее парламентское большинство. После символического обсуждения законодатели утвердили увеличение доходов и расходов Государственного бюджета на 33,3 миллиарда гривен. Тем самым они оперативно воплотили в жизнь президентские инициативы по повышению социальных стандартов. Хочется верить, что украинская экономика выдержит эту заботу о миллионах находящихся за чертой бедности сограждан

ФАРСированный УПК

Принятие разрекламированного Андреем Портновым, легко ставшего из главного адвоката «Батькивщины» ведущим юристом президентской администрации, Уголовно-процессуального кодекса больше напоминало трагикомедию под куполом. Дело не только в том, что документ рассматривали на протяжении нескольких дней. Куда важнее, что нарушения Конституции, обязывающей каждого депутата голосовать лично, со стороны депутатов большинства было нарочито-показательным. Эта процедура помножила на ноль многочисленные заявления о том, что новый УПК станет сводом достижений гуманного судопроизводства, придав борьбе за самый гуманный в мире украинский суд отчетливый оттенок фарса. В итоге Виктор Янукович пообещал подписать кодекс после проведения экспертизы в Европе, а Владимир Литвин призвал коллег готовиться к его доработке.

Оппозиция в поисках союзников

На фоне беспредела парламентских большевиков оппозиция продолжает дуть на воду, обжегшись на молоке. Хотя в ее рядах достаточно юристов, способных, к примеру, разработать и зарегистрировать законопроект о внесении в Уголовный кодекс ответственности за волеизъявление при помощи чужой карточки для голосования, но дальше громкого обнародования угроз режиму дело не идет. Противники власти предпочли публичные стенания по поводу решения Конституционного Суда, ожидаемо запретившего совмещать баллотирование по партийным спискам и мажоритарному округу. Арсений Яценюк, день ото дня наращивающий свою воинственность, заявил, что Виктор Янукович «разорвал пакт о честных выборах» и пообещал в кратчайшие сроки переписать оппозиционные списки. Видимо, в рядах «Фронта змин» и «Батькивщины» недостаточно желающих блеснуть харизмой в общении с избирателями одномандатного округа.

Комитет сопротивления диктатуре, лелеющий надежды на трансформацию в единый оппозиционный список, не преминул возможности обратиться в Европу за помощью, намекнув, что Украина требует к себе повышенного внимания. Особенно – во время проведения парламентских выборов. Фактором куда важнее европейского надзора представляется сознательная поддержка избирателей в последнее воскресенье октября, а для ее получения оппозиционерам придется не только сформировать единый список, но и доказать, что они отличаются от тех, кто находится у власти.

Судья Сергей Вовк тем временем отправил за решетку еще одного бывшего члена правительства Юлии Тимошенко – и.о. министра обороны Валерия Иващенко. Он приговорен к пяти годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. В военном ведомстве становится по-настоящему горячо: в центре скандала оказался и действующий министр Дмитрий Саламатин, ставший гражданином Украины буквально перед официальным стартом парламентской кампании 2006 года. Парадоксально, но указ о предоставлении украинского гражданства Саламатину подписал никто иной, как Виктор Ющенко.

Тревога на Андреевском

В правильности правила «Семь раз отмерь, один - отрежь» убедились представители входящего в бизнес-империю Рината Ахметова холдинга «ЭСТА». Вооружившись всеми необходимыми разрешениями, они оперативно снесли три здания на Андреевском спуске, вызвав негативную реакцию столичной общественности. В ответ несколько сотен киевлян призвали не допустить строительства многоэтажного бизнес-центра в историческом месте Киева. Хотя Ахметов и его подчиненные были вынуждены пойти на попятную, это вовсе не означает, что угроза принудительных архитектурных изменений для столицы миновала. Поскольку 99% Андреевского спуска принадлежит разным влиятельным и небедным лицам, что дает основания предполагать, что эту столичную улицу еще ожидают непростые времена.

Евгений Магда