Как повлияет скандал в Феодосии на евроатлантические перспективы Украины

Скандал сделан для внутреннего использования … Никаких европерспектив у Украины и не было... Эксперт-опрос среди политологов

Большинство политических экспертов считают, что скандал вокруг посещения американским кораблем порта Феодосии не повлияет на евроатлантические перспективы Украины.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что в выходные в порт города Феодосия прибыл грузовой корабль США, что вызывало политический конфликт на Крымском полуострове, и в целом в Украине.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Как повлияет скандал вокруг пребывания военных НАТО в Феодосии на евроатлантические перспективы Украины?».

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что этот скандал не повлияет на евроатлантические перспективы нашего государства. „Если говорить о евроатлантических перспективах Украины, то не повлияет, а если о процессе евроатлантической интеграции, особенно, если иметь в виду конкретную дату вступления Украины в НАТО, то, возможно, и повлияет”, - отметил он.

По мнению эксперта, “вокруг феодосийского казуса есть два важных показательных момента. Первый момент связан с тем, что, с юридической точки зрения, все упирается в отсутствие решения парламента относительно легитимного захода военных кораблей других стран в украинские порты. Такое решение, в принципе, может быть принято на пленарном заседании Верховной Рады 7 июня.

Второй момент. Учитывая то обстоятельство, что ни одна из серьезных и респектабельных политических сил, которые представлены в парламенте, не отказывается от интенсификации сотрудничества с НАТО и с другими евроатлантическими структурами, то вряд ли этот конфликт сможет существенно повлиять на процесс дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО”.

В.КАРАСЕВ считает, что “если обобщить оценку ситуации вокруг американского корабля в Феодосии, то здесь больше все же внутриполитической конъюнктуры, а не внешнеполитических проекций, потому что этот конфликт умело инструментализован через отдельные политические силы другой политической силой для усиления давления на центральную власть, ради реализации конечной цели на данном послевыборном этапе – формирование коалиционного правительства, при участии одной из политических сил”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ также считает, что политический скандал вокруг иностранного военного корабля не повлияет на евроатлантические устремления Украины. По его словам, „курс на евроатлантическую интеграцию украинской политической элиты является целеустремленным, и феодосийский инцидент не может повлиять на изменение курса”. О.ДОНИЙ напомнил, что “еще более скандальная ситуация в районе Феодосии произошла в прошлом году и была связана с российскими войсками. В марте прошлого года российский десантный корабль вошел в украинские воды и начал высадку десанта без какого-либо разрешения с украинской стороны”.

По его мнению, нынешний феодосийский инцидент свидетельствует о неслаженности действий государственного механизма. По словам О.ДОНИЯ, “ведь вполне очевидно, что информация о заходе судна должна была быть получена заранее. Значит, и о формальном разрешении следовало позаботиться заранее. А то время от времени создается впечатление, что власть только и делает все, чтобы сделать невозможным саму вероятность вхождения Украины в НАТО. Безапелляционные заявления высших должностных лиц о вступлении в НАТО через два-три года, а теперь еще и пренебрежения формальностью на примере Феодосии лишь будоражат еще живую с советских времен нелюбовь значительной части граждан к северному альянсу”.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что власти нужно более тщательно готовиться к таким визитам иностранных судов для предотвращения подобных ситуаций в будущем. „Я думаю, что здесь дело не в скандале. Наши партнеры в процессе евроатлантической интеграции хорошо понимают, что в Украине есть достаточно серьезная оппозиция идеям вступления Украины в НАТО и вообще евроатлантической интеграции. И поэтому для них такая ситуация не удивительна, тем более, что с такими акциями военные НАТО сталкивались и сталкиваются в разных странах”, - отметил эксперт. Он считает, что ”нужно думать нашим политикам и органам власти над тем, чтобы не было повторения подобных ситуаций. Нужно действовать исключительно в пределах закона, в правовой сфере, и не давать даже намека на то, что нарушаются те или иные нормы закона. С другой стороны все же нужно политически готовиться к таким визитам и подобным акциям, чтобы минимизировать подобные риски”.

В то же время директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛЕНКОВИЧ считает, что у Украины вообще нет евроатлантических перспектив. „Я думаю, евроатлантических перспектив у Украины вообще в ближайшее время не наблюдается, тем более, насколько мне известно, МОРОЗ поставил условием создания коалиции решение о вступлении в НАТО принимать только после всеукраинского референдума, а общественной поддержки в ближайшие годы не ожидается”, - сказал политолог. По его мнению, это не будет влиять на процесс вступления в НАТО, “поскольку мы туда в ближайшее время не попадем”.

В то же время В.МАЛЕНКОВИЧ отметил, что такая ситуация “отрицательно скажется на имидже тех сил, которые проталкивают Украину к НАТО, я имею в виду ТАРАСЮКА, ГРИЦЕНКО и Президента, поскольку они действуют вне правового поля. Чтобы там они ни говорили, но разгрузка американского корабля с грузами для полигонов, с некоторой частью оружия – это нарушение наших законов, поскольку Верховная Рада санкции на это не давала. То, что говорит ГРИЦЕНКО, якобы санкция будет после 7 июня, так это только будет. Вот когда будет, тогда можно пускать корабль в Украину”. “Ни одно государство-член НАТО не позволило бы с собой так вести себя, как Украина. По моему мнению, это повлияет на имидж руководства Украины и, в принципе, на имидж Украины как суверенного государства”, - подытожил эксперт.

Директор Института национальных стратегий Кость БОНДАРЕНКО считает, что скандал вокруг пребывания корабля НАТО в Феодосии никак не повлияет на евроатлантические перспективы Украины. По его словам, „фактически, большинство стран НАТО уже определились с тем, что Украина должна вступать в эту организацию, и, скорее всего, на Римском саммите НАТО осенью этого года Украине будет предложено членство”.

“Другое дело, - отметил политолог, - что Украина просто не сделала ни одного шага в направлении того, чтобы каким-то образом углублять знания населения Украины о том, что такое НАТО, что такое Европейский Союз и другие международные структуры”. По мнению К.БОНДАРЕНКО, то, что произошло в Феодосии, – “следствие, с одной стороны, использования определенных политико-идеологических штампов отдельными политическими силами, а с другой – рудименты старых идеологических догм, согласно которым НАТО, – это наш основной военный соперник и наиболее вероятный враг”.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, что в скандале с прибытием американского корабля “ничего политического нет, скорее скандал, по замыслу его авторов, должен перерасти в политический кризис”. “Но, - отметил он, - само это событие, появление в Феодосии американского судна без разрешения Верховной Рады (как представляют нам организаторы этого политического скандала), конечно же, будет иметь продолжение, но в двух направлениях. Первое – взаимоотношения российских и украинских вооруженных сил, прежде всего Черноморского флота, который, по моему мнению, заходит и выходит, когда считает нужным, и второе – в отношениях с НАТО, который очень тщательным образом должен следить за болезненным самолюбием молодых государств, таких как Украина”.

По мнению В.НЕБОЖЕНКО, Верховная Рада должна отрегулировать отношения между Украиной и международными вооруженными формированиями.

“Вероятно, этот скандал сделан для внутреннего пользования и связан с «тяжелыми родами» парламентского большинства и коалиции. Я не удивлюсь, если этот скандал активно будет использоваться для разложения или создания той или иной коалиции”, - убежден эксперт.