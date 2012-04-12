В зале Верховной Рады почти никого, но голосование продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

Он заявил, что парламент не учитывает предложения к проекту УПК от оппозиционных фракций.

«В этом фарсе наша политическая сила участвовать не будет», - сказал А.Кожемякин и отметил, что большинство «пытается замылить глаза Европе», говоря о том, что принятие нового УПК решит многие проблемы.

В то же время, заявил он, принятие кодекса в таком виде, как предлагает большинство, «отнимет последнее право на защиту».

Перед этим член фракции «БЮТ-Батькивщина» Юрий Одарченко сообщил, что, по подсчетам оппозиции, в сессионном зале находится всего 56 депутатов от фракций большинства.

Он пригрозил, что оппозиция будет обращаться в суд, поскольку Верховная Рада принимает важные законы, несмотря на реальное отсутствие необходимого количества депутатов в сессионном зале.