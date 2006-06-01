Партия регионов показала Госдуме комбинацию из трех пальцев?

Партия регионов не позволит спекулировать на теме территориальной целостности Украины.

Так прокомментировал запрос Госдумы РФ о возможности присоединения Крыма к России член президиума политсовета Партии регионов, народный депутат Евгений КУШНАРЕВ, сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Подобного рода политические декларации вызывают как минимум недоумение. Ничего хорошего в укрепление добрососедских отношений между Украиной и Россией они привнести не могут. Если говорить о противниках украинско-российского диалога, то, во-первых, они их не пугают, более того – льют воду на их мельницу, позволяя рисовать агрессивный образ северного соседа», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

По его мнению, такие заявления ставят сторонников развития отношений между двумя странами в двусмысленное положение. «Думаю, ни у кого нет сомнений, что Партия регионов, как и многие другие партии, выступая за нормализацию отношений с Россией, за развитие наших экономических и духовных связей, никогда не позволит спекулировать на теме территориальной целостности Украины», - подчеркнул он.

«Это недопустимая и вредная по своей сути риторика. Если такие действия хоть как-то объяснимы со стороны российских великодержавных шовинистов, то это ни в коем случае не должно быть общей позицией высшего законодательного органа России. Я рад, что она уже фактически дезавуирована рядом российских политиков», добавил Е.КУШНАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая депутаты Госдумы РФ решили затребовать в правительстве России информацию относительно дальнейшей судьбы полуострова Крым.

Палата, в частности, дала протокольное поручение комитетам по международным делам и по делам СНГ и связям с соотечественниками затребовать информацию в правительстве РФ о предпринимаемых шагах относительно возвращения полуострова Крым в состав России в связи с окончанием в 2007 году двустороннего договора с Украиной о ее признании Россией в существующих границах, в связи с чем до 30 ноября этого года необходимо заявить о непродлении данного договора и возвращении полуострова Крым в состав РФ в соответствии с Кучук-Кайнарджийским договором 1774 года.

В Министерстве иностранных дел Украины считают провокацией запрос Госдумы РФ к правительству России о возможности присоединения Крыма к РФ согласно договору 1774 года.

«Мы не считаем нужным комментировать подобную провокацию», - заявил 30 мая руководитель пресс-службы МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК.