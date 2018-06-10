Как Януковича оберегали от львовян

Страстной визит

В Страстной (Чистый) Четверг президент Украины Виктор Янукович прибыл во Львов открывать новый терминал международного аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого.

Не известно, на какой "Тайной вечере" согласовывалась дата открытия аэропорта с участием гаранта, но выбрана она была, пожалуй, не очень удачно.

С самого утра, когда львовяне спешили на работу, а верующие в церкви, чтобы исповедаться и причаститься, центр города был перекрыт для движения транспорта, а прилегающие улицы были парализованы пробками. Галичане, которые обычно стараются в Страстную неделю избегать ссор, сегодня не сдерживали эмоций в общественном транспорте, мол, ни к церкви, ни на базар, ни к работе не попадешь, понаехали тут ...

Группа журналистов, которая освещала это знаменательное событие - визит во Львов президента - стала свидетелем того, как почтенного возраста львовянка через кордоны милиции, которые перекрывали доступ к Дворцу Потоцких на улице Коперника где президент Украины должен был встретиться с представителями львовской интеллигенции, умоляла сержантов пропустить ее в хлебный магазин, чтобы "взять хлебушка до обеда, потому что внуки придут". Те молча отворачивались и, очевидно, жалели бабушку и помочь ничем не могли - не пропускали никого.

Не удалось попасть вовремя на рабочее место и депутату Львовского облсовета, главе львовской ячейки НРУ Андрею Корнату - ни депутатское удостоверение, ни объяснения, что на улице Коперника у него расположен офис, не помогли.

«Я представляюсь работникам органов внутренних дел, что я депутат областного совета, председатель фракции, организации, которая имеет офис здесь на втором этаже, вот мои флаги висят. Объясняю, что мне нужно на работу ... Но меня не пускали », - рассказывал журналистам Андрей Корнат. После этого милиционеры все-таки решили пропустить его в офис.

Знал про все эти "страсти" сам гарант, который прибыл во Львов - неизвестно. Но ему явно было не до этого. Он прибыл во Львов около 11.00, однако журналистам и тем, кто его встречал в аэропорту, сообщили об этом только тогда, когда господин Янукович вместе с другим президентом - президентом УЕФА Мишелем Платини успел осмотреть второй этаж нового терминала аэропорта "Львов" и спускался в холл для торжественной церемонии перерезания голубой ленты.

Вообще график визита главы государства во Львов держался в строжайшей тайне: ни журналистам, ни общественности не сообщали ни точного времени прибытия, ни порядка запланированных встреч, ни точного места, где они будут проходить. Похоже, чтобы оппозиция "не пронюхала", где будет находиться глава государства, и не испортила ему впечатление от визита.

На всякий случай несколько сотен львовских оппозиционеров из комитета сопротивления диктатуре собрались заранее - в 10.00 в центре города возле памятника Шевченко, где выразили свое "фе" действующей власти и под лозунгами «Нет - коррупции!", "Нет - преследованию представителей оппозиции! », «Долой, нелегитимного губернатора Костюка!" прошли к улице Коперника. Там их остановили кордоны милиции и к Дворцу Потоцких не пропустили. Учитывая Страстной Четверг, митингующие прорывать милицейские кордоны не стали, зачитали обращение к представителям львовской интеллигенции с просьбой бойкотировать "добровольную встречу" с Януковичем, исполнили Гимн Украины и мирно разошлись.

Одно радует: Платини остался доволен

Виктор Янукович вместе с Мишелем Платини после торжественного открытия бюста короля Данилы Галицкого (в помещении нового терминала), в честь которого получил название аэропорт "Львов", провели короткий брифинг. Это событие сильно возмутило представителей СМИ своей организацией: о месте проведения заранее не сообщили, звуковые колонки были расположены так, что записать выступление было весьма проблематично. Сотрудники охраны так старались "оберегать" господ от прессы, что на несколько метров отгородили турникетами с синей лентой от журналистов, которым нельзя было хоть на несколько сантиметров продвинуться за них.

Прессе предоставили возможность задать лишь четыре (!) вопроса, после чего президент Украины отбыл председательствовать на совещании по вопросу подготовки заявки на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Украине до Дворце Потоцких.

Маршрут президентского кортежа пролегал мимо обшарпанного закрытого отеля львовского аэропорта "Тустань", часть пристройки которого недавно обрушилась, поэтому фасад отеля накануне приезда высоких гостей закрыли огромным рекламным баннером.

Одно радует, Мишель Платини, который выглядел на удивление рассудительно и всегда приветливо улыбался, остался доволен увиденным.

"Я уверен, что финальная часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше пройдет на высоком уровне. Те маленькие сомнения, которые были несколько лет назад относительно способности Украины подготовиться к чемпионату, сегодня развеялись, и последняя встреча с господином президентом сняла любой вопрос. Стадионы, как в Украине, так и в Польше, являются прекрасными, так же, как и уровень спортивных сооружений. Атмосфера будет хорошая, я не сомневаюсь», - отметил во время брифинга Мишель Платини.

Во Дворце Потоцких Виктор Янукович, к которому так и не допустили оппозиционеров, провел совещание "Олимпийская надежда 2022. В настоящее время гостей и журналистов угощали во Дворце Потоцких - это в Страстную неделю - мясной нарезкой и шашлыком. На совещании председатель Ивано-Франковской ОГА Михаил Вышиванюк посоветовал президенту Украины Виктору Януковичу не обращать внимания на Комитет сопротивления диктатуре, представители которого устроили акцию протеста.

«Я бы хотел, чтобы вы не обращали внимания на тех людей. Это позиция не всего западного региона, а маленькой группы людей, которая портит настроение не только вам, но и нам», - заявил Вышиванюк.

После завершения совещания началась встреча президента Украины с представителями львовской интеллигенции, на которую, судя по всему, списки приглашенных также складывались во время "тайной вечери". Туда почему-то не пригласили многих выдающихся деятелей Львовщины, а через кордоны милиции не удалось "пробиться" на встречу с гарантом многим "выдающимся и заслуженным".

Писатель, общественный деятель, почетный гражданин Львова Игорь Калинец пытался попасть во Дворец Потоцких, но его не пропустила милиция. Не было среди приглашенных и представителя американской еврейской правозащитной организации, директора Американо-украинского бюро по правам человека и соблюдению действующего законодательства во Львове Шейхет Мейлаха, которому все же удалось попасть на встречу только благодаря личному посредничеству приглашенного на встречу Героя Украины Юрия Шухевича (свидетелем чего стали журналисты).

В комментарии корреспонденту УНИАН Шейхет Мейлах отметил, что "неизвестно кем и как составлялись списки приглашенных, но президент, видимо, не получит полного спектра освещения проблем, если так будут складываться списки. Уверен, что президент Украины сам был бы заинтересован в более широком представительстве на сегодняшней встрече ".

После завершения встречи с интеллигенцией, которая проходила за закрытыми от журналистов дверями, Янукович в 16.25 отбыл с аэродрома в Киев.

Ксения Нестеренко, Львов