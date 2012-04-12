Итальянский суд освободил Авакова

Итальянский суд освободил экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего пленарного заседания парламента сообщил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

«30 минут назад в Италии, в Риме был освобожден наш коллега, руководитель Харьковской организации «Батькивщина» Арсен Аваков», - сообщил он.

А.Кожемякин поблагодарил итальянский суд и сказал, что такое решение должно быть примером для украинских судов.