Итальянский суд освободил Авакова
13:40, 12 апреля 2012Политика
4892 0
Кожемякин сообщил, что итальянский суд освободил Авакова.
|Арсен Аваков - свободен
Итальянский суд освободил экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время сегодняшнего пленарного заседания парламента сообщил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.
«30 минут назад в Италии, в Риме был освобожден наш коллега, руководитель Харьковской организации «Батькивщина» Арсен Аваков», - сообщил он.
А.Кожемякин поблагодарил итальянский суд и сказал, что такое решение должно быть примером для украинских судов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter