Тюремщики говорят, что Иващенко не пустил на порог медицинское светило

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

Как говорится в сообщении, 11 апреля в Киевское СИЗО прибыла комиссия специалистов Минздрава и ГПтС Украины в составе 7 врачей, с участием профессора и академика НАМН Украины, для проведения медицинского осмотра В.Иващенко. Последний отказался от медицинского осмотра, о чем врачи составили соответствующий акт.

В указанном документе, в частности, речь идет о том, что В.Иващенко самостоятельно, без посторонней помощи, зашел в смотровую комнату. Он также отметил определенное улучшение состояния своего здоровья после проведенного курса лечения.

Сегодня утром заключенный был осмотрен тремя врачами ГПтС. По их заключению, противопоказаний к участию В.Иващенко в судебном заседании нет.