Что пытались втихаря протащить регионалы

Во вторник решение Конституционного Суда с подачи депутатов ВР относительно запрета так называемого «двойного баллотирования» отодвинуло в информационную тень другую «шалость» партии власти. Она также была направлена ​​на получение преференций в ходе парламентских выборов для себя - и создание трудностей для оппозиции. Причем, по своим последствиям она могла быть куда как серьезнее.

Но нынешнее парламентское большинство оказалось не таким ручным, как Конституционный Суд.

Первым утром поднял шум глава фракции НУ-НС Николай Мартыненко. Мол, власть собралась изменить закон о выборах народных депутатов, формально не внося туда изменения. Речь шла о попытке включения в повестку дня законопроекта № 10030 с вполне благопристойным названием «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования порядка рассмотрения отдельных категорий дел».

Произведение двух ведущих юристов ПР Кивалова и Бондика в действительности содержит немало неплохих положений, направленных на оптимизацию административного судопроизводства, в частности относительно ограничения количества дел, подлежащих коллегиальному рассмотрению.

Но в этих положениях была спрятана настоящая «мина» под выборы. Статью 24 Кодекса новой редакцией переиначили так, что она существенно ограничила возможности обжалования решений, действий или бездействия избирательных комиссий. По сути, как заявил Мартыненко, обжаловать избиратели смогут только подсчет голосов. Это прямое нарушение статьи 55 и 124 Конституции Украины о том, что каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти.

Впоследствии еще один «фронтозминовец» Руслан Князевич в эфире канала ТВi пояснил, что «регионалы» эту законодательную «диверсию» против закона о выборах осуществляли украдкой, не ставя в известность своих союзников из Компартии и Блока Литвина. Расчет был прост: кто там читает те законопроекты. Чечетов рукой махнет, проект станет на повестку дня - а потом будет тихонечко себе принят.

Однако оппозиция успела оперативно объяснить коммунистам и «народникам», что от них скрыли «союзнички» под невинным названием. В результате проект 10030 не был поставлен на повестку дня. За это проголосовали только 193 депутата - исключительно из фракции ПР.

Этому событию СМИ уделили незаслуженно мало внимания. Возможно, потому, что оппозиционеры не очень понятно объясняли опасность затеи Кивалова - Бондика и возможные последствия его реализации.

Было сказано, что в суде (местном) обжаловать избиратели смогут только ПОДСЧЕТ голосов. Но не было сказано, чего они НЕ смогут обжаловать в судебном порядке. А не смогут они обжаловать в суде решения, действия и бездействие избирательных комиссий, связанные с УСТАНОВЛЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ.

Вот в чем весь «цимес»! А потом сколько хочешь доказывай, что не так посчитали. Главное - установлен результат. Какими бы «пидрахуями» он не был начислен.

А обжаловать его можно будет только в высшей избирательной комиссии. С полностью прогнозируемым результатом.

Не факт, что не будет еще одной попытки протащить этот законопроект после проведения соответствующей «работы» с коммунистами и литвиновцами.

Хотя трудно найти аргументы в пользу того, зачем нужно этим силам самим себе резать все пути к реальному обжалованию результатов, которые в очень многих случаях будут откровенно сомнительными.

Или они надеются, что посчитают в их пользу? Вряд ли. Особенно после отмены с подачи депутатов ПР двойного баллотирования, которое болезненно бьет прежде всего по их союзникам.

Нетрудно спрогнозировать, что это лишь первая попытка ПР подвести мину под закон о выборах, при принятии которого она должна была пойти на серьезные уступки оппозиции в процедурной части.

Игра в «законодательные прятки» продолжится. И юристам оппозиционных партий придется быть начеку. Иначе закон о выборах все же «изменят не меняя». И именно так, как будет выгодно власти.

Николай Писарчук